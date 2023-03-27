Türk petrokimya sektörü küresel madeni yağ markalarıyla büyüyor

Türk sanayisini uluslararası pazarlarda temsil eden madeni yağ ve kimyasallar sektörü, 2023'e umutlu başladı. Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verileri ülkemizdeki madeni yağ ve kimyasallar pazarının 2022'de %4,4 büyüdüğünü gösterirken, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın etkisi sektördeki oyuncuların üretim ve ihracat rakamlarında da görüldü. Stark Petrokimya A.Ş., 2022’de pazar ortalamasının üzerinde büyüdü.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Stark Petrokimya Şirket Ortağı Ebru Saat, “Türkiye madeni yağ pazarı 2021 gibi 2022’de de büyümesini sürdürdü. Büyümede özellikle otomotiv sektörü ve garanti dışı araç pazarındaki hareketlilik ve endüstriyel yağlayıcılar sektöründeki ivmelenme etkili oldu” dedi.

Rusya - Ukrayna savaşı talep dengelerini değiştirdi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, tüm sektörlerde yeni bir dönüşüm dalgasına sebep oldu. Pek çok enerji şirketi Rusya’daki faaliyetlerini durdurarak buraya yönelik yaptırımlara dahil oldu. Bu durum özellikle Orta Asya ülkelerinden gelen talebin dikkate değer biçimde artmasını beraberinde getirdi.

Talep artışlarının dengeleri değiştirdiğine işaret eden Ebru Saat, "Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar, her sektörde tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesine sebep oldu. Özellikle Orta Asya'daki endüstri oyuncularının ve üreticilerin madeni yağ ihtiyaçları için yeni tedarikçiler araması, Türkiye'deki sektörlerde de ticaret ve üretim için yeni fırsatlar oluşturdu. Stark Petrokimya olarak savaşın ortaya çıkışından sonra ihracat rakamlarımız arttı. Almanya ve Türkiye’de tescilli MSM GERMANY® markamızla özellikle otomotiv sektörü yağlayıcıları konusunda ilerleme kaydediyoruz. ABD ve Türkiye’de tescilli STARKOIL® markamız ise endüstriyel amaçlar için güvenilir ve alternatif çözümler sunuyor. Her iki markamızın da bilinirliği günden güne artıyor” ifadelerini kullandı.

Endüstriyel yağlayıcılar pazarı 2030’a kadar 145 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak

Reports Insights tarafından yayımlanan raporda, küresel endüstriyel yağlayıcılar pazarının 2023 ve 2030 arasında her yıl %2,6 bileşik büyüyeceği ve 2030'da 145,8 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağı öngörüldü. Büyüme eğiliminin gerekçesi, endüstrilerin makinelerin ömrünü uzatmaya, bakım maliyetlerini düşürmeye ve genel verimliliği artırmaya yönelik çabaları olduğuna dikkat çekildi.

Ekonomik resesyon senaryolarının, tüketici tercihlerinin ve artan çevresel kaygıların madeni yağ ve endüstriyel yağlayıcı pazarını doğrudan etkileyen başlıklar olduğunu vurgulayan Ebru Saat, “Şirketler her kalemde maliyetleri kısmaya, jeopolitik gerilimlerin ve ekonomik ters rüzgârların etkilerinden en az zararla çıkmaya odaklanıyor. Bu durum madeni yağ ve petrokimya endüstrisi için fırsatları beraberinde getirirken, endüstri paydaşlarının özellikle çevresel etkileri üzerine derinlemesine düşünmesi gerekiyor. Stark Petrokimya olarak üretim yaklaşımımızı sürdürülebilirlik çerçevesinde şekillendiriyoruz” diye konuştu.

“2023’te de inovasyonla büyüyeceğiz”

Şirket olarak kalite kavramına odaklandıklarını belirten Stark Petrokimya Şirket Ortağı Ebru Saat, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Kalite felsefemizi en duyarlı biçimde tüm birimlerimize entegre ederek üretimden kurumsal yaklaşımımıza her süreçte güvenilirlik ilkemizi pekiştirmeye yardımcı olan kalıcı adımlar attık. Herkesin yaptığını değil, yapılmamışı yapmayı planlıyor, 2023’te ABD’deki iştirakimiz Stark Petrolum Corp. şirketini inovasyonla güçlendirerek yeni teknolojilerle üretilmiş ürün gamımızla hem ABD pazarında hem de diğer pazarlarda ilerlemeye kaydetmeyi hedefliyoruz. Bugünü değil, yarını düşünerek büyüdüğümüz bu kültürün kazanımlarını bize gurur veren çıktılara dönüştürmek için çalışmaya, bu gururu tüm dünyaya yaymaya devam edeceğiz.”