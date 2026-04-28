TÜRKBESD: Beyaz eşya sektörü ilk çeyrekte daraldı: İhracatta çift haneli düşüş

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2026 yılı ilk çeyrek verilerini açıkladı.

Buna göre, 6 ana ürün grubunda iç satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 daralırken, ihracat yüzde 23 azaldı. İhracattaki düşüş üretime de yansıdı ve üretim miktarı yüzde 21 geriledi. Toplam satışlar ise yüzde 19 düşüşle 6 milyon 288 bin 817 adet olarak gerçekleşti.

Mart ayında ise iç satışlar yüzde 3, ihracat yüzde 29, üretim yüzde 14 ve toplam satışlar yüzde 21 azalarak 2 milyon 230 bin 369 adet oldu.

İhracatta kalıcı gerileme riski uyarısı

TÜRKBESD Başkanı Alper Şengül, ihracatta son yıllarda kesintisiz devam eden daralmanın 2026’nın ilk çeyreğinde de sürdüğünü belirterek, bu görünümün küresel talep koşulları ve dış pazarlardaki yavaşlama nedeniyle daha kalıcı bir gerileme riskine işaret ettiğini söyledi. Şengül, iç pazarda da talebin zayıf seyretmesinin genel pazar büyümesini baskıladığını ifade etti.

Maliyetler ve ticaret politikaları rekabet gücünü zorluyor

Şengül, küresel talep koşulları ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra enerji, hammadde ve finansman maliyetlerinin yüksek seyrini koruduğunu; anti-damping önlemleri, gözetim uygulamaları ve ilave vergilerin ise maliyetleri ve işlem sürelerini artırdığını belirtti. Uzak Doğu kaynaklı maliyet avantajı ve agresif fiyatlamanın da ihracat pazarlarında rekabeti daha da yoğunlaştırdığına dikkat çeken Şengül, sektörün rekabetçiliğinin ihracat daralması, maliyet artışları ve ticaret politikaları üçgenine sıkıştığını vurguladı.