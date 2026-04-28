Astor Enerji Amerikan pazarındaki yerini dev bir anlaşmayla daha sağlamlaştırdı

Ankara merkezli enerji şirketi Astor Enerji (ASTOR), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) pazarındaki stratejik yükselişini sürdürüyor. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan son bildirime göre, Amerika'da yerleşik bir firma ile 51,5 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme imzalandı. Bu anlaşma, Astor Enerji şirketinin son üç yıldır sürdürdüğü Kuzey Amerika stratejisinin en taze halkasını oluşturdu.

Astor Enerji ve ABD pazarındaki 2,3 milyar liralık yeni imza

Astor Enerji tarafından duyurulan yeni iş ilişkisi, büyüklükleri 150 MVA ile 286 MVA arasında değişen toplam 9 adet güç transformatörünün tedariğini kapsıyor. Sözleşmenin toplam bedeli olan 51.531.000 USD, güncel TCMB döviz alış kuru üzerinden yaklaşık 2,32 milyar TL oldu. Astor Enerji, bu siparişin teslimatlarını 2029 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştireceğini bildirdi. Söz konusu anlaşmanın Astor Enerji şirketinin 2025 yılı sonu hasılatına oranı ise yüzde 6,57 seviyesinde gerçekleşti.



Geçmişten bugüne Astor Enerji ve Amerika stratejisinin gelişimi

Astor Enerji 2024 yılında IEEE ve ANSI gibi katı Amerikan teknik standartlarına tam uyum sağlayarak pazara giriş vizesini almıştı. Ardından 2025 yılının son çeyreğinde imzalanan 41,4 milyon dolarlık ve 82,1 milyon dolarlık sözleşmelerle ilk somut ihracat başarıları gelmişti. Astor Enerji için asıl büyük sıçrama ise 2026 yılının Mart ayında gerçekleşti. Şirket, o dönemde dört farklı ABD'li firma ile toplam 768,9 milyon dolarlık tarihi bir anlaşma imzalayarak bakiye iş yükünü rekor seviyeye taşımıştı.

Üretim kapasitesi ve küresel rekabette Astor Enerji

Astor Enerji şirketinin ABD pazarındaki başarısının arkasında, Ankara ASO 2. Organize Sanayi Bölgesindeki dev tesislerinde yapılan kapasite artışları yatıyor. Şirket, 2024 yılında planladığı ve 2025-2026 yıllarında hayata geçirdiği yatırımlarla üretim hacmini üç katına çıkarmıştı. Bu yatırımlar sayesinde Astor Enerji, rakiplerinin teslimat sürelerinde zorlandığı bir dönemde Amerikan firmalarına hızlı ve kaliteli çözümler sundu.



Geçmişte yapılan kapasite rezervasyonu sözleşmeleri, bugün Astor Enerji şirketinin Amerika’daki pazar payını yüzde 70’lerin üzerine taşıyan iş yükünün ana kaynağını oluşturdu. Şirket, enerji depolama ve yüksek gerilim transformatörleri alanındaki uzmanlığını, geçmişten aldığı bu güçle geleceğe taşıyor.