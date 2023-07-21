Türkiye çelik üretiminde Avrupa ikincisi

Dünya ham çelik üretimi 2022 yılında 2021’ye göre yüzde 4,2 oranında azalarak 1,88 milyar ton olarak gerçekleşti. En çok çelik üreten 10 ülkeden Hindistan ve İran üretimlerinde artış yaşanırken geri kalan 8 ülkede azalış yaşandı. 2022 yılında ise önceki yıla göre yüzde 5,5 artışla 125 milyon ton üretim gerçekleştirerek Hindistan dünyanın en büyük ikinci çelik üreticisi olma unvanını korudu.

“Çin zirvede bulunuyor”

2013 yılından beri demir çelik işiyle uğraşan hem Türkiye’de hem de dünyanın bazı ülkelerine demir çelik ürünleri pazarlayan Yassı Demir Çelik’in sahibi Evren Akar, “Dünya ticaretinde en çok ihracat ve ithalata konu olan ürünler sıralamasında demir çelik ürünleri 10. sırada yer alıyor. Çelik üretiminde açık ara önde bulunan Çin, hem ihracat hem de ithalat bakımından tüm dünyada zirvede bulunuyor. Türkiye dünya çelik ihracatında 22,4 milyar dolar ile değer bakımından 5. sırada yer alıyor” dedi.

“Türkiye’nin dünya çelik üretiminin yüzde 2’sini gerçekleştiriyor”

Dünya ham çelik üreminin yüzde 2’sinin Türkiye’den gerçekleştiğini söyleyen Akar, “Küresel ham çelik endüstrisinde dünyanın en büyük 8. üreticisi konumundaki ülkemizin 2022 yılındaki toplam üretim miktarı 35,1 milyon ton olarak açıklandı. Bu veri, Türkiye’nin dünya çelik üretiminin yüzde 2’sini gerçekleştirdiğini gösteriyor. Ancak pazarı Çin’in çok güçlü bir şekilde domine ettiği gerçeğini düşünürsek bu oran çok da küçük bir paya tekabül etmemektedir” ifadesini kullandı.

“İhracat getirisi 13,9 milyar dolar”

Türkiye 35,1 milyon ton çelik üretiminin 15,1 milyon tonunu ihraç ederken değer bakımından sektörün toplam ihracat getirisi 13,9 milyar dolar oldu.

Türkiye’nin ithalatı ise 2022 yılında 14,8 milyon ton olurken ithalatın toplam değeri ise 15,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin son 5 yıldaki çelik üretimi 2018 yılında 37,3 milyon ton, 2019 yılında 33,7 milyon ton, 2020 yılında 35,8 milyon ton, 2021 yılında ise 40 milyon 360 bin ton olarak gerçekleşti.

Akar, Çin’in 1 milyar tonu aşan üretimi çıkarıldığında Türkiye, Çin hariç dünya çelik üretiminde yüzde 4’ün üzerindeki payıyla başarısını kanıtladığını söyledi.