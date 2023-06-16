Türkiye’nin ilk yapay zekâ mühendisi TOBB ETÜ’den

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından 2019 yılında, Türkiye’de bir ilke imza atılarak açılan Yapay Zekâ Mühendisliği Bölümü ilk mezunlarını verdi. TOBB ETÜ kampüsü içerisinde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, Ata Turhan hem bölüm hem üniversite birincisi olarak Türkiye’nin ilk yapay zekâ mühendisi unvanıyla mezun oldu.

Mezuniyet töreninde, Tıp Fakültesini bırakarak yapay zekâ mühendisliği okumaya karar verdiğini anlatan Ata Turhan, bu tercihinin nedenini, yapay zekâ teknolojisini kullanarak sağlık hizmetleri de dâhil tüm alanlarda daha verimli çalışmalar yapmanın mümkün olması olarak gösterdi.

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri dışında yapay zekâ alanında Türkiye’nin ilk lisans mezunu olduğunu bildiren Ata Turhan şunları söyledi: “Yapay zekâ odaklı derslerde doğrudan alanımıza yönelik bilgiler edinirken diğer bölümlerin dersleri ile farklı alanların perspektifini de öğrenme fırsatı buldum. Dünyayı hâkimiyeti altına alacak en önemli teknoloji yapay zekâ teknolojisini geliştirmeye son hızla hazırlanıyoruz. Bu alanda gençlere ulaşıp, onların desteklenmesini kıymetli buluyorum."