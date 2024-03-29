TÜRSAB ‘Turizm Yüzyılı’nı Demokrasi Adası’nda başlattı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), ‘Türkiye Yüzyılı’ projesi kapsamında saha ziyaretlerine start verdi. Proje kapsamında Demokrasi ve Özgürlük Adası’nda ilk buluşmayı gerçekleştiren TÜRSAB, sahaya indi.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda geçtiğimiz haftalarda ‘Turizm Yüzyılı’ projesini başlatan ve 15 bin seyahat acentası, 37 bölge temsilciliği ile sahaya çıkma hamlesini başlatan TÜRSAB, 2 yıllık bir projeksiyonu kapsayan proje ile her 4 ayda bir bölgeyi odak noktası seçecek. Böylece mikro ölçekte turizm, 81 ile ve 12 aya yayılıp zengin turistin çekilmesi hedeflenecek.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Turizm sektöründe rekabet avantajı yakalayabilmek adına tarihimizi, kültürümüzü ve üstün olduğumuz diğer turizm çeşitlerini öne çıkartacak bir yaklaşımla turizmi 12 aya ve ülke geneline yaymayı, yüksek gelir grubundan ziyaretçilerimizi artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Ekonomi ile ilgili sorunları aşmak için en güçlü enstrümanı turizm olarak gösteren Bağlıkaya, “Turizmde daha iyisini başarmak sadece Bakanlığımızın, turizmcilerin değil ülkede yaşayan herkesin sorumluluk yüklenmesi gereken bir mesele. Yerel yönetimler, ticaret odaları, kalkınma ajansları, sivil toplum örgütleri, bölge halkı, tüm yerel unsurlar bu işin bir parçası olmak zorunda” vurgusu yaptı.

Ekonominin çarklarını harekete geçiren, döviz girdisi sağlayan, istihdam yaratan ve katma değer oluşturan yapısıyla turizmin ülke ekonomisi açısından çok önemli bir rolü olduğunu belirten Bağlıkaya, Türkiye'nin en köklü, dünyanın da en büyük turizm meslek birliği olması nedeniyle TÜRSAB’ın da büyük bir sorumluluk taşıdığını vurguladı. Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu doğrultusunda ilerleyerek ülkemize katkı sağlamayı kendimize misyon edinmiş durumdayız.

Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz ‘Turizm Yüzyılı’ projesiyle turizmi 12 aya yaymak, turizmin tüm ülkeye dengeli biçimde dağılmasını sağlamak, yüksek gelirli turist oranını artırmak en büyük hedeflerimizin başında geliyor. Bu projeyle turizmin ülkemize sağladığı katkının artırılmasını, turizmle elde edilen kazanımların ülkemiz genelinde olabildiğince eşit bir şekilde dağılmasını ve paylaşılmasını amaçlıyoruz.”

TÜRSAB “Turizm Yüzyılı” kapsamında neler yapacak?

-Turizm için önemli plan, envanter gibi mevcut çalışmaları derlenerek işlevli hale getirilecek.

-Türkiye genelinde seyahat acentalarına proje kapsamında özel eğitimler verilecek.

-Bölgelerin sahip oldukları turizm değerlerine özgü pazarlama stratejileri geliştirilecek, tanıtım planlamaları yapılacak.

-Bölgelerin öne çıkan turizm özelliklerine uygun hedef fuarları belirlenip seyahat acentalarının ücretsiz katılımları sağlanacak.

-Yerel efsaneler, hikâyeler turizm amaçlı işlenerek kültürel ve sanatsal unsurlar olarak turizm ekonomisine katkı sağlayacak ürünler haline getirilecek.

-Bölgelere özgü turistik ürünlere ilişkin tanıtım materyalleri oluşturulacak.

-Turistik değerler ve turizm ekonomisine ilişkin yerel düzeyde farkındalığın artması sağlanacak.