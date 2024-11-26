Ünlü & Co, teknolojide kadın gücünü girişimci akademisi ile destekliyor
Kadınların teknoloji alanında girişimcilik yolculuklarını desteklemek amacıyla ÜNLÜ & Co, GİRVAK iş birliği ile ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi’ni hayata geçirdi. Akademide sunulan kapsamlı programla girişimlerin sürdürülebilir iş modellerine dönüşmesini desteklemek hedefleniyor.
Finans deneyimi 30 yıla yaklaşan ÜNLÜ & Co, kadın girişimcilere ilham vermeyi hedefliyor. Her biri kendi alanında öncü kadın liderleri destekleyen şirket, kadın girişimcileri cesaretlendirmek için 2016 yılında Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) iş birliği ile ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi’ni hayata geçirdi.
ÜNLÜ & Co’nun girişimcilik, kadınlara iş hayatında destek ve eğitim alanındaki üç temel etki noktasının kesişiminde doğan akademi, kadın girişimcilere finansal okuryazarlık, iş planı tasarımı ve yatırımcı sunumu gibi kritik konularda donanım kazandırıyor. Şirket kurucusu ya da kurucu ortağı kadınlara sürdürülebilir iş modelleri geliştirme yolunda rehberlik eden girişimci akademisi, 5 yılda 100 mezun verdi. Kadınların teknoloji dünyasında güçlü, cesur ve kalıcı adımlar atmasına ilham veren bir ekosistem sunan akademinin ilk yılında katılımcıların yüzde 92’si programa duydukları memnuniyeti ifade ederken, yüzde 89’u motivasyonlarında belirgin bir artış yaşadığını belirtti.
Akademiye 32 ilden 300’ü aşkın başvuru yapıldı
Türkiye’de girişimcilik son yıllarda hızla gelişen ve dinamik bir ekosistem haline gelirken, girişimciliğin büyümesinde en önemli faktörler arasında gençlerin ve kadınların aktifliği öne çıkıyor.
Buna rağmen dünyada yüzde 43 olan kadın girişimci oranı, TÜİK verilerine göre Türkiye’de yalnızca yüzde 17’ye ulaştı. Diğer yandan güncel verilere göre kadın girişimcilerin yüzde 60’ı hizmet sektöründe yer alırken, teknoloji alanında bu oran yüzde 26’yı buluyor. Bu payı artırmak amacıyla 2023 yılında hayata geçirilen ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi, fintech, siber güvenlik, temiz enerji, sağlık ve eğitim teknolojileri gibi yenilikçi alanlara odaklandı ve Türkiye’nin 32 ilinden 300’ü aşkın başvuru aldı.
Seçilen 15 takım ve 56 girişimci, 50 saatlik eğitim ve 70 saatlik birebir mentorluk desteği ile projelerini güçlendirdi. Program boyunca 100’den fazla katılımcının yer aldığı networking etkinlikleri ve 60 saatlik Mockup Sunumu ile kadın girişimcilerin sağlam iş temelleri atmaları desteklendi.
Akademi kapsamında düzenlenen yatırımcı buluşmaları, kadın girişimcilere projelerini tanıtma ve stratejik ağ kurma fırsatı sunarken, projelerini profesyonel bir temele oturtup iş dünyasında sağlam adımlar atmalarına destek veriyor. Asansör konuşması, topluluk yönetimi, stratejik planlama, operasyon yönetimi, hukuk, pazarlama ve satış gibi alanlarda sunulan nitelikli eğitimler kadın girişimcilerin projelerini güçlendirmeleri ve sektörde fark yaratabilmeleri için gereken donanımı sağlıyor.
Akademiye katılan kadın girişimciler 14 yatırımcı görüşmesi yaparken, 11 adet “Proof of Concept” (POC) geliştirdi. Akademide eğitim alan kadın girişimciler, toplamda 250 bin dolarlık yatırım ve 40 bin dolarlık ürün ya da hizmet satışı gerçekleştirdi. Hayata geçen girişimler 1 milyon TL’nin üzerinde ciroya ulaşarak 8 milyon TL’nin üzerinde yatırım aldı.
Yeni dönem 4 Aralık’ta 49 takım ile başlayacak
ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi, 2024- 2025 dönemine de 49 takım ve 200’den fazla katılımcının ilgisiyle karşılaştı. 4 Aralık’ta başlayacak yeni dönemde kadın girişimciler, kapsamlı eğitimlerle etkili iletişim ve profesyonel sunum becerileri kazanarak projelerini ileriye taşıyacaklar.
Akademi programı kapsamında ÜNLÜ & Co, kadınların iş dünyasında güçlü bir yer edinmelerini sağlamak ve teknoloji alanında girişimcilik yolculuklarını desteklemek amacıyla kadın girişimcilere eğitim ve mentorluk eşleşmesiyle kapsamlı bir akademi programı sunuyor. Akademi, girişimlerin sürdürülebilir iş modellerine dönüşmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Kadın girişimcilerin profesyonel ve kişisel gelişimlerine odaklanan Akademi, düzenli psikososyal destek sunan girişimcilik programları arasında yer alıyor.