Ünlü & Co, teknolojide kadın gücünü girişimci akademisi ile destekliyor

Finans deneyimi 30 yıla yaklaşan ÜNLÜ & Co, ka­dın girişimcilere ilham vermeyi hedefliyor. Her biri ken­di alanında öncü kadın liderle­ri destekleyen şirket, kadın giri­şimcileri cesaretlendirmek için 2016 yılında Türkiye Girişim­cilik Vakfı (GİRVAK) iş birliği ile ÜNLÜ & Co Kadın Girişim­ciler Akademisi’ni hayata geçir­di.

ÜNLÜ & Co’nun girişimcilik, kadınlara iş hayatında destek ve eğitim alanındaki üç temel etki noktasının kesişiminde doğan akademi, kadın girişimcilere fi­nansal okuryazarlık, iş planı ta­sarımı ve yatırımcı sunumu gi­bi kritik konularda donanım ka­zandırıyor. Şirket kurucusu ya da kurucu ortağı kadınlara sür­dürülebilir iş modelleri geliştir­me yolunda rehberlik eden giri­şimci akademisi, 5 yılda 100 me­zun verdi. Kadınların teknoloji dünyasında güçlü, cesur ve kalı­cı adımlar atmasına ilham veren bir ekosistem sunan akademinin ilk yılında katılımcıların yüzde 92’si programa duydukları mem­nuniyeti ifade ederken, yüzde 89’u motivasyonlarında belirgin bir artış yaşadığını belirtti.

Akademiye 32 ilden 300’ü aşkın başvuru yapıldı

Türkiye’de girişimcilik son yıllarda hızla gelişen ve dina­mik bir ekosistem haline gelir­ken, girişimciliğin büyümesin­de en önemli faktörler arasında gençlerin ve kadınların aktifliği öne çıkıyor.

Buna rağmen dünya­da yüzde 43 olan kadın girişimci oranı, TÜİK verilerine göre Tür­kiye’de yalnızca yüzde 17’ye ulaş­tı. Diğer yandan güncel verilere göre kadın girişimcilerin yüzde 60’ı hizmet sektöründe yer alır­ken, teknoloji alanında bu oran yüzde 26’yı buluyor. Bu payı ar­tırmak amacıyla 2023 yılında ha­yata geçirilen ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akade­misi, fintech, siber güvenlik, te­miz enerji, sağlık ve eğitim tek­nolojileri gibi yenilikçi alanlara odaklandı ve Türkiye’nin 32 ilin­den 300’ü aşkın başvuru aldı.

Se­çilen 15 takım ve 56 girişimci, 50 saatlik eğitim ve 70 saatlik bire­bir mentorluk desteği ile proje­lerini güçlendirdi. Program bo­yunca 100’den fazla katılımcının yer aldığı networking etkinlikle­ri ve 60 saatlik Mockup Sunumu ile kadın girişimcilerin sağlam iş temelleri atmaları desteklendi.

Akademi kapsamında dü­zenlenen yatırımcı buluşmala­rı, kadın girişimcilere projele­rini tanıtma ve stratejik ağ kur­ma fırsatı sunarken, projelerini profesyonel bir temele oturtup iş dünyasında sağlam adımlar at­malarına destek veriyor. Asan­sör konuşması, topluluk yöneti­mi, stratejik planlama, operas­yon yönetimi, hukuk, pazarlama ve satış gibi alanlarda sunulan nitelikli eğitimler kadın girişim­cilerin projelerini güçlendir­meleri ve sektörde fark yarata­bilmeleri için gereken donanımı sağlıyor.

Akademiye katılan ka­dın girişimciler 14 yatırımcı gö­rüşmesi yaparken, 11 adet “Pro­of of Concept” (POC) geliştirdi. Akademide eğitim alan kadın gi­rişimciler, toplamda 250 bin do­larlık yatırım ve 40 bin dolarlık ürün ya da hizmet satışı gerçek­leştirdi. Hayata geçen girişimler 1 milyon TL’nin üzerinde ciroya ulaşarak 8 milyon TL’nin üzerin­de yatırım aldı.

Yeni dönem 4 Aralık’ta 49 takım ile başlayacak

ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi, 2024- 2025 dönemine de 49 takım ve 200’den fazla katılımcının ilgi­siyle karşılaştı. 4 Aralık’ta baş­layacak yeni dönemde kadın gi­rişimciler, kapsamlı eğitimlerle etkili iletişim ve profesyonel su­num becerileri kazanarak proje­lerini ileriye taşıyacaklar.

Aka­demi programı kapsamında ÜNLÜ & Co, kadınların iş dün­yasında güçlü bir yer edinmele­rini sağlamak ve teknoloji ala­nında girişimcilik yolculuklarını desteklemek amacıyla kadın gi­rişimcilere eğitim ve mentorluk eşleşmesiyle kapsamlı bir aka­demi programı sunuyor. Akade­mi, girişimlerin sürdürülebilir iş modellerine dönüşmesine kat­kıda bulunmayı hedefliyor. Ka­dın girişimcilerin profesyonel ve kişisel gelişimlerine odaklanan Akademi, düzenli psikososyal destek sunan girişimcilik prog­ramları arasında yer alıyor.