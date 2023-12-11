Üreticiler narenciyede ihracat teşvikleri bekliyor

Derya ÖZGÜR

Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, narenciye üreticilerinin sorunlarını aktarmak ve ihracata verilen teşvik primlerinin artırılması için Ankara'da Tarım Bakanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile görüştüğünü ve ihracata teşvik talebinde bulunduğunu bildirdi. Yılmaz, son yıllarda kesilen destek primlerinin tarım sektörünü olumsuz etkilediğini belirterek, yapılan teşvik primi ödemelerinin de yetersiz kaldığını ifade etti.

Kasım ayında verilen teşvik priminin düşük olduğunu dile getiren Yılmaz, önceki yıllarda tonda 150 dolar teşvik primi verilirken son 5 yıldır teşvik primlerinin tamamen kesildiğini, şu anda verilen 1 TL teşvik priminin ise ekonomik olarak tatmin edici bir rakam olmadığını kaydetti.

Ayrıca, yeni bir yasa taslağının yılbaşından sonra yürürlüğe gireceği bilgisini paylaşan Yılmaz, “Söz konusu yasanın çok yıllık meyve ağacı ekiminde en az yüzde 6 eğim istemesi nedeniyle özellikle Çukurova bölgesinde meyve bahçesi tesisini zorlaştıracak. Bu konuda gerekli yerlere itirazlarda bulunduk. Taslakta yer alan bu uygulamanın çiftçimizi zor duruma düşüreceğini belirttik ve Mersin başta olmak üzere belli bölgelerde tekrardan bir çalışma yapacaklarını ilettiler” dedi.