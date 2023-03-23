Veyis Avcı: İhracatçıya limon ihracatında nakliye desteği sağlanmalı

Müjde DEMİR

Başkan Avcı mali kayıpların önlenmesi için, devlet teşvikleri ile birlikte limon üreticilerine ihracatta nakliye desteği sağlanması gerektiğini kaydetti.

Limon ihracatının azalmasının en önemli nedenlerinden birinin Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu kaydeden Avcı, geçen yıl ihracat yasağının olması nedeniyle ihracatçıların pazar payını kaybettiğini, yapılan yanlış uygulamalar neticesinde de limon üreticilerinin zarara uğradığını söyledi.

Avcı, “Türkiye’nin limon üretiminin yüzde 50’sini Mersin karşılıyor. Pazar payında Erdemli yüzde 70, Tarsus yüzde 30 üretime sahip. Erdemli ’den sonra ikinci sırada yer alan Tarsus’ta dalında kalan limon yok. Fakat Erdemli ’de bu yıl limonun 4/1’i dalında kaldı. Bölgemiz de yaklaşık 650 bin tona yakın limon üretimi var. Şu anda 250 bin tona yakın limon dalında duruyor” dedi.

Pazar kayıplarının önlenmesine yönelik tedbirlere de değinen Başkan Avcı, "Dalında kalan limonlar ilçe tarım müdürlüklerince tespit edilmeli ve çürümemesi için uygun fiyata alınarak belirlenen depolara yerleştirilmeli ve ihracatçı firmalara da nakliye desteği verilmeli” diye konuştu.