Yarım trilyon dolarlık iş fırsatını ıskalamayalım

Hamide HANGÜL

Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, 50’den fazla ülkeden profesyonelin katılımıyla, 5-8 Mart tarihlerinde toplanacak İstanbul PPP (KÖİ) Haftası öncesi ekonomi basınıyla buluştu.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) koordinasyonunda düzenlenen ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezinde yapılan bilgilendirme toplantısında, Gabon’dan Kanada’ya kadar 62 milletten katılımcının KÖİ tecrübesini öğrenmek üzere geleceğini belirten Aydın, Türkiye’nin KÖİ projelerinde güzel bir örnek olduğunu, Tunus’ta hastane, Özbekistan’da karayolları gibi kamu özel işbirliğiyle proje yapmak isteyen çok sayıda ülkenin Türkiye’yi aradığını belirterek, “Gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra, gelişmiş ülkeler de arıyor. Bu noktada aranan bir hub olduk” ifadelerini kullandı.

Sağlık hizmetinden para kazanılmaz

Türkiye’nin sağlıkta dünyaya örnek olabilecek kendine özel bir model geliştirdiğini işaret eden Aydın, “Sağlıkta bir Türk modeli var” diye konuştu. “Her şehirde keşke bir şehir hastanesi olsa” diyen Aydın, devletin ödemeyi performansa göre yaptığını, şehir hastanelerinde hizmet kalitesinin çok yüksek olduğuna işaret ederek, “Sağlık hizmetlerinden para kazanılmaz, çünkü orada bir hizmet var” dedi.

İGA’dan yılda 33 miyar TL geliyor

İGA’nın da önemli projelerden biri olduğunun altını çizen Aydın, ihalesi 22,5 miyar Euro + KDV’yle gerçekleştirilen İGA’dan yıllık 33 miyar TL gelir geldiğini söyledi. Aydın, Körfez’e bakıldığında ise kamu özel ortaklığı ile enerji sektöründe 0,6-0,7 cente elektrik üretimi gerçekleştirildiği örneğini verdi. Dünyaya bakıldığında da Suudi Arabistan’ın kamu projelerinde önemli iş fırsatları sunduğuna işaret eden Dr. Eyüp Vural Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Suudi Arabistan, 2040 yılına kadar 500 milyar dolarlık yatırım hacmi var. Buradan Türk şirketlerin nasıl faydalanabileceğine ilişkin çalışmalar yapmalıyız.”

200 projeyi anlatacaklar

Türkiye’deki etkinlikte, Suudi Arabistan’ın sunduğu yaklaşık yarım trilyon dolarlık yatırım fırsatının da konuşulacağına işaret eden Aydın, şöyle devam etti: “Üç havalimanı, 15 hastane projesi, çöpten enerji üretimi olmak üzere 200 ayrı tamamlanmış fırsat projelerini anlatacaklar. Her iş aslında bir rekabet doğuracak. Suudi pazarı iyi bir fırsat sunuyor.

Kesinlikle ıskalamamamız gereken bir Pazar. Büyük bir rekabet ortamı, o nedenle sen en iyisini yapmak zorundasın. Buralar kolay satış yeri değil. İyi çalışmalı, potansiyeli iyi görmeliyiz.” Suudi Arabistan’ın aynı zamanda şirketlerin genel merkezlerini de çekmeyi hedeflediğini dile getiren Aydın, “Çok uluslu şirketlerin genel merkezleri Riad’da değilse iş alamayacaklar. Şimdiden 20- 22 tanesi taşıdı” dedi.

Vize engeli kalktı

Hali hazırda bir oluşum da olduğunu belirten Aydın, Türkiye’den bazı şirketlerin iş aldığını, bazılarının da görüşmeler yaptığını söyledi. Suudi Arabistan ile vizelerin kalktığına da anımsatan Aydın, “Schengen varsa sorgusuz, sualsin giriyorsun. İki ülke arasında vizeler işi engelleyen bir hamleydi, şimdi bu açıldı” dedi.

Söz konusu pazarda iş yapmak için ortağın da önemli olduğuna vurgu yapan Aydın, beş yıl sonra bir Suudi, bir Türk şirketin Somali ya da Afrika’da birlikte iş yaptığının görülebileceğini söyledi. Hizmet kalitesini belirli bir seviyede tutmanın önemli olduğunu söyleyen Aydın, “İnşaatı herkes yapıyor ancak, kamu özel bir arada bu işi nasıl yapıyor onu soruyorlar. 20 yıllık esnek olmayan bir sözleşme yapmak çok feasible değil. Yumurta ile taşı birbirine vurdurmadan aynı sepette taşıyacaksınız” değerlendirmesinde bulundu.

Hizmet kalitesi önemli

Hizmet kalitesini belirli bir seviyede tutmanın önemli olduğunu söyleyen Aydın, “İnşaatı herkes yapıyor ancak, kamu özel bir arada bu işi nasıl yapıyor onu soruyorlar. 20 yıllık esnek olmayan bir sözleşme yapmak çok feasible değil. Yumurta ile taşı birbirine vurdurmadan aynı sepette taşıyacaksınız” değerlendirmesinde bulundu.

Büyük firmalar iş alıyor

Dubai’nin de önemli fırsatlar sunduğuna işaret eden Aydın, “Ticareti iyi biliyorlar. Standartları İngiliz, Amerikan firmaları belirliyor. O nedenle standartları, bizim standartların çok üzerinde” dedi. Suudi Arabistan başta olmak üzere, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden büyük firmaların iş alabildiğini dile getiren Aydın, “Ancak büyük kapasiteleri sınırlı kalıyor, o nedenle taşeronluk da alınabilir. Arap Yarımadasında meltem yok, rüzgar sert ancak hamsi de çok” değerlendirmesinde bulundu. Aydın, Dubai metrosunun da halka açılacağını kaydetti.