Yerlinin tatili kısaldı harcaması 22 kat arttı

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,5 artarak, 27 milyon 99 bine yükseldi. Söz konusu çeyrekte seyahate çıkanlar 230 milyon 818 bin geceleme yaptı.

Ortalama geceleme sayısı 8,5 oldu. Fakat son 10 yıla bakıldığında tablo asıl gerçeği ortaya koydu. 2015 yılının üçüncü çeyreğinde 32 milyon 960 bin seyahat karşısında 325 milyon 103 bin gece konaklama yapılırken 2025’in aynı döneminde bu 27 milyon 99 bin seyahate karşılık konaklama 230 milyon 818 bin geceye kadar düştü. Bu gerilemeye rağmen harcamalarda da patlama gerçekleşti. 2015’in üçüncü çeyreğinde yerli turist 12 milyar 429 milyon 293 TL harcama yaptı.

Geçen yılın aynı döneminde ise bu tutar yüzde 2121,5 artarak 276 milyar 111 milyon 406 bin TL’ye ulaştı. 10 yıllık dönemde sadece yerli turistin harcaması 22 kat arttı. Nominal olarak bu artış, turizmde fiyat artışlarının yanı sıra tüketim davranışındaki dönüşümü de gözler önüne serdi. Enflasyon ise bu dönemde yüzde 7,7 seviyesinden yüzde 30 seviyelerine çıktı.

Paket tur hariç 233.4 milyar TL harcandı

Paket tur hariç tutulduğunda 10 yıllık dönemdeki harcamalarda artış 20 katı geçti. Yeme-içme, sağlık, konaklama, ulaştırma, giyecek ve hediyelik, diğer harcamalar ve seyahat öncesi yapılan harcamaları kapsayan kalem 2015 üçüncü çeyrekte 11 milyar 346 milyon 271 bin lira iken 2025’te 233 milyar 450 milyon 256 bin TL’yi geçti.

10 yıllık süreçte artış yüzde 1957 olarak kayıtlara geçti. TÜİK verileri, harcamalardaki artışın tüm kalemlere eşit dağılmadığını da ortaya koydu. 2015–2025 döneminde bazı harcama kalemlerinde artış oranı yüzde 4 binin üzerine çıkarken, bazı kalemlerde ise artışın daha sınırlı kaldığı görüldü. Bu tablo, yerli turistin tatilde para harcama önceliklerinin değiştiğine işaret etti.

Konaklamada artış yüzde 4 bini geçti

TÜİK verilerine göre, en dikkat çeken harcama unsuru konaklamada oldu. Burada yaşanan sert yükselişler dikkatlerden kaçmadı. 2015’in üçüncü çeyreğinde yerli turistin konaklama için yaptığı harcama 1 milyar 494 milyon 732 bin lira seviyesindeydi.

Geçen yılın aynı döneminde burada yapılan harcama gecelik konaklama süresinin düşmesine rağmen yüzde 4 bin 293 arttı ve 65 milyar 673 milyon 18 bin TL olarak gerçekleşti. Sağlık harcamalarında da patlama görüldü. 138 milyon TL olan 2015 üçüncü çeyrekteki yerli turistin sağlık harcaması geçen yıl 5,5 milyar lirayı geçti. Burada artış ise yüzde 3 bin 912 olarak gerçekleşti. Yeme-içme harcaması da 2015-2025 üçüncü çeyrek dönemlerinde yüzde 1885 yükselişle 4 milyar TL’den 81,2 milyar TL’ye çıktı.

Yakınları ziyaret ilk sırada

Temmuz-Eylül 2025 döneminde, "yakınları ziyaret" amacıyla yapılan seyahatler, yüzde 47,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 46,2 ile "gezi, eğlence, tatil" ve yüzde 2,5 ile "sağlık" izledi. Bu dönemde, seyahate çıkanlar 132 milyon 394 bin geceleme sayısıyla, en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada, 51 milyon 509 bin gecelemeyle "kendi evi" yer alırken "otel" 26 milyon 348 bin geceleme sayısıyla üçüncü sırada kayıtlara geçti.