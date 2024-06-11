Zam ve dönüşümlü sulama üreticiyi zorluyor
Tarımsal sulamada dekar başına uygulanan fiyat artışı depremin vurduğu illerde geçen yıl uygulanan yüzde 50’lik destek kesilince yüzde 300’e ulaştı.
Ziya İPEK
Türkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Adana’da, hesapta olmayan sorunlar ortaya çıktığını kaydeden Seyhan Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, yüksek hava sıcaklıklarından kaynaklı bazı bölgelerde “dönüşümlü sulama uygulanacağı” yönündeki açıklamanın çok fazla suya ihtiyacı olan mısırda, üreticileri adeta batıracağını söyledi.
Özkan, Adana’da hava sıcaklıklarının daha önce görülmeyen derecelere ulaştığını, bu günlerde bazı bölgelerde sulama rotasyonları uygulanacağının açıklandığını anımsattı. Bu durumun kabul edilebilir olmadığını aktaran Özkan, “Devlet Su İşleri’nden talebimiz bu durumu yeniden değerlendirerek rotasyon uygulamasını gelecek aydan itibaren uygulaması. Aksi taktirde doğacak sorunların altında sadece üretici değil, siyaset kurumları dahil tüm kurumlar kalır” dedi.
Üretici, mısırın dekarını 280 liraya sulayacak
Sulama Birlikleri tarafından açıklanan yeni sulama ücretlerinde daha önceki yüzde 50 indirimli tarifelerin bu yıl uygulanmadığını kaydeden Özkan, geçen yıl mısır için dekara ödenen 77,50 TL’nin bu yıl 280 lira olarak açıklandığını bildirdi. Artış oranının yüzde 300’ün üzerinde olduğunu vurgulayan Özkan, geçen yıl mısır ürünü alış fiyatına sadece yüzde 5 artış yapıldığını hatırlattı.
Sulama bedeline indirimli tarife talebi
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, geçen yılki indirimden kaynaklı olarak bu yılki zamla birlikte sulama bedellerinin çok fazla artış görüldüğünü, sulama bedellerine geçen yıl uygulanan tarife üzerinden zam yapılmasını istedi. Sulama fiyatlarında makul bir artış talep ettiklerini ifade eden Doğan, “Adana'da 5 milyon 200 bin dönüm alanın yüzde 75'inin sulanıyor. Su kaynaklarının daha verimli değerlendirilmesi için damlama sulama sistemlerine destek verilmesi faydalı olacak’’ dedi.
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ise 2023’de sulama bedeline yüzde 50 destek verildiğini bu yıl henüz destek açıklanmadığı için Adana’da su bedelinin geçen yılın yaklaşık 3 katına çıktığını vurguladı. Doğru, “Su bedeline ya destek verilmeli ya da fiyatları yüzde 50 düşürülmeli” dedi.