12,5 milyar TL değerinde 5 projeye yatırım yapacak

Tahincioğlu, Cumhuriyet’in 100.yılında 5 yeni proje yatırımı gerçekleştirecek. Projelerin detaylarını ve sektördeki gelişmeleri düzenlediği basın toplantısıyla açıklayan Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, sektörün yılın ilk 9 ayında zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 11 şehri etkileyen depremlerin etkisine vurgu yapan Tahincioğlu, “Akabinde döviz kurlarının artışına devam etmesi, yüksek enflasyonist ortam, konut maliyetlerindeki artışın devam etme eğiliminde olması gibi risklerin karşımızda durmasına rağmen Tahincioğlu olarak ilk 9 ayda stratejimiz doğrultusunda ilerleyerek planlamaya sadık kalabildik” dedi.

“Yeni Yüzyıla Beş Yıldız”

2023 yılına girerken öncelikli planlarının, ihtiyaca yönelik farklı lokasyonlarda yeni projelere odaklanarak marka genişleme stratejilerini devam ettirmek olduğunun altını çizen Tahincioğlu, Cumhuriyetin 100. yılında 3’ü İstanbul’da olmak üzere 5 farklı projeyi, “Yeni Yüzyıla Beş Yıldız” sloganıyla gerçekleştireceklerini belirtti.

Tahincioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu planımız doğrultusunda da yılın son çeyreğinde Ankara, Bodrum ve İstanbul’un farklı bölgelerinde farklı müşteri segmentine hitap edecek 12,5 milyar TL değerindeki 5 yeni projeyi hayata geçiriyoruz. Yeni projelerimizde konut sahipliğini daha erişilebilir bir hale getirmek için yaşam kalitesini düşürmeyen optimum büyüklükte daireler inşa ederek ve firma bünyesinde 36 ay finansman kullandırarak çözümler sunuyoruz.”

Proje teslimleri sürüyor

Bir yandan yeni projeleri satışa sunarken bir yandan da proje teslimlerine devam ettiklerine belirten Tahincioğlu Gayrimenkul Genel Müdürü Mustafa Çakmak, "Nidapark İstinye’nin Panorama etabını, Nidapark Küçükyalı’da bulunan özel rezidans etabı Heybeli ve Mahalle etaplarını ve yine Kâğıthane’de inşa ettiğimiz Nidapark Ayyıldız projemizi de 2022'de teslim ettik. 2023 yılında da kesintisiz teslim performansımızı devam ettirerek Nidakule Kayaşehir ve Nidakakule Küçükyalı’daki 362 adet ofisin teslimlerini tamamladık” dedi.

Çankaya’da fiyat 4.5 milyon TL’den başlıyor

Tahincioğlu, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Başkent Ankara’da kişi başı yeşil alan metrekaresinin en yüksek olduğu Çankaya’da bir proje hayata geçirmekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Yeni projelerin detay ve lokasyonları şu şekilde: -Nidapark Çankaya projesi, 1+1, 2+1, 3+1, 3,5+1, 4,5+1 ve ticari üniteler olmak üzere 206 adet bağımsız bölüm bulunuyor. Fiyatlar 4 milyon 580 bin TL’den başlıyor. % 10 taksitli peşinat ve 36 ay yüzde 1,59 vade imkanı sunuluyor. - İstanbul’un en genç ilçelerinden Ataşehir’de inşa edilen Nidapark Ataşehir’in ön satış döneminde satışta olan etapların %50’si satıldı. Toplam 233 bağımsız bölümün yer aldığı projede, avlu çarşısında 28 adet ticariünite bulunuyor.

Nidapark Ataşehir projesinde konut fiyatları 5 milyon TL’den başlıyor. -Nidapark Küçükyalı içerisinde yer alan alışveriş caddesi konseptinde geliştirilen, Palladium Cadde Alışveriş Sokağı mağaza satışları başlıyor. 121 adet dükkanın satışa açıldığı alışveriş sokağında yüzde 1,59 vade farkıyla 36 aylık taksit imkanı sunuluyor. Proje mağazalar, 50 bin komşu, 1.5 milyon potansiyel müşteriye sahip. - Bodrum Gündoğan’da Nidapark Gündoğan Sunset, otel alanı ve 82 villadan oluşuyor. Nidapark Gündoğan Sunset’te metrekare aralıkları yaklaşık 50 - 156 arasında değişkenlik gösterirken, fiyatlar 380 bin dolardan başlıyor.