2,5 Atatürk Barajı kadar elektrikte tasarruf etti

Ece CEYHUN / ANTALYA

ece.ceyhun@dunya.com

Güneydoğu Anado­lu’da yer alan 6 ilde fa­aliyet gösteren Dicle Elektrik, özelleştirmeden bu yana geçen 13 yılda bölgede­ki kayıp-kaçak elektrik kulla­nımıyla mücadelesini sürdü­rüyor. Eksim Holding bünye­sinde faaliyet gösteren Dicle Elektrik, 6.5 milyon nüfuslu bölgede 2.5 milyon aboneye hizmet veriyor.

Eksim Holding Yönetim Ku­rulu Başkanı Ebubekir Tivnik­li ile grubun 40’ıncı yılı dola­yısıyla Antalya’da düzenlenen toplantıda konuşurken, sıra Dicle Elektrik’e geldiğinde ka­yıp-kaçak ile mücadelede alı­nan mesafenin 2,5 Atatürk Ba­rajı’na denk olduğunu söyledi. Tivnikli, “Biz yıllık üretim ba­zında bakıldığında 2,5 Atatürk Barajı kadar tasarruf etmiş du­rumdayız” dedi. Bugün şehir içinde kaçak kullanımın yanı sıra bu konudaki en büyük so­runun tarımsal sulamada ya­şandığını anlatan Ebubekir Ti­vnikli, “Türkiye’nin en büyük alacaklı şirketiyiz belki. 35-40 milyar lira arası alacağımız var. Bu parayı tahsil edebilirsek önemli kısmı zaten devletin payı. En büyük problemimiz tarımsal sulama. Kar yağdığın­da bile kaçak elektrikle kuyu­daki suyu ısıtıp, tarla sulayan­lar var. Pamuk ve mısır ekimi yapan çiftçiler 800 metre de­rinden su çekiyor. Bunu kaçak elektrikle yapıyor. Tarımsal sulama yapan bir çiftçi yılda 250 bin kilovatsaat elektrik tü­ketiyor. Bu da 100 hanenin tü­ketimine denk” diye konuştu.

Mısır ekimi büyük sorun

“Bazen kaçak elektriği tes­pit ederken gündem oluyoruz. Ama bu dayağı hepimiz için yi­yoruz. Çünkü kaçak elektrik tüm faturalara yansıyor” diye konuşan Tivnikli, şöyle devam etti: “Tarımsal sulama için temmuz ve ağustos aylarında o kadar çok elektrik çekiyor ki şebeke çöküyor. 3 kat artıyor. Bu yüzden Avrupa, Enterkon­nekte (birbirine bağlı ortak hatlar) sisteminden çıkarmak istedi. Şebekedeki dalgalan­madan dolayı. Mısır tarımı en büyük sorun. Çok fazla su is­tiyor ve enerji çekiyor. Dev­let mısırı bu bölgede destek­lemiyor. Ama bu mısır ekimi­ni durdurmuyor. Çünkü kaçak elektrikle sulama yapıyorlar. Tarımsal sulama yapan bir çiftçinin yıllık tüketimi 250 bin kilovatsaat. Bu da 1 milyon liralık faturaya yani 100 ha­nenin elektrik bedeline denk. Çiftçi bu bedeli ödemiyor.”

Tüketimde Türkiye ikincisi

Tivnikli, kayıp-kaçak elekt­riğin faturasının aslında tüm vatandaşlardan çıktığını an­latırken bölgedeki oranların Türkiye ortalamasının da çok üstünde olduğunu belirtti. Ta­rımsal sulamanın çok az oldu­ğu illerde örneğin Siirt’te yüz­de 10’un Batman’da ise yüzde 30’un altına geldiğini anlatır­ken bu mücadelenin başlangıç noktasına da döndü. 2014 yılın­da uluslararası bir denetleme firması ile bu konuda çalışma yaptıklarını önce Türkiye ar­dından dünya örneklerine bak­tırdıklarını anlatan Tivnikli şu bilgileri verdi: “Hindistan’a, Macaristan ve Brezilya’ya git­tik. Bu üç bölgenin de kayıp ka­çak oranı yüksektir diye. Ki­me gidilip anlatılsa ve bizdeki %80-75’li oranlar söylense ‘na­sıl yani?’ diye sordular. Yani bölgemiz dünya şampiyonu.”

Türkiye’nin tüketimi en yüksek ikinci dağıtım bölge­si olduklarını belirten Ebube­kir Tivnikli, “Birincisi İstan­bul Avrupa yakası. Üçüncüsü Toroslar. Bizle benzer nüfusa sahip olan dağıtım bölgesine baktığımızda yarımız kadar tüketimi var” dedi. 2025’teki 25 milyar kilovatsaat tüketi­min yaklaşık 8.5 milyar kilo­vatsaatinin tarım kaynaklı ol­duğunu vurgulayan Tivnikli, “Bunun da 5 milyar kilovatsa­ati kaçak enerji. 3.5 milyarını yakalıyoruz ve faturalandırı­yoruz. Ama faturaları da tahsil etmek zor” diye konuştu.

Yılda 1.000 trafosu yanıyor

Kaçak elektrikle mücadele kapsamında özel sayaç tasar­ladıklarını ve bu sayaçla uzak­tan kontrol sağlayabildikle­rini belirten Tivnikli, “Uydu görüntüleri, dron destekli sa­ha taramaları, yapay zekâ ve uzaktan sayaç yönetimi sis­temleriyle kaçak kullanım tespiti yapıyor” dedi.

Tivnikli, “Yılda iki kez pa­nosunu değiştirdiğimiz apart­man var. Aşırı enerji çekimin­den dolayı yılda 1000 trafo­muz yanıyor. Yine kablolar da yanıyor” diye konuştu.

5 yılda 70 milyar lira yatırım planı

Abdullah Tivnikli ve Fahreddin Tivnikli tarafından kurulan Eksim Holding 40’ıncı yılını kutluyor. Eksim Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli bu bağlamda grubun son durumunu ve yatırım planlarını da anlattı. 2018’de görevi devraldıktan sonra grubun aktif büyüklüğünü 1.8 milyar dolardan 2024 sonunda 4 milyar dolara çıkartan Tivnikli, şu bilgileri verdi: “6 yılda holdingin aktif büyüklüğü 3 kat arttı. Toplam yatırım tutarı 3,8 milyar dolar düzeyinde. Holding’in kuruluşundan 2018 sonuna kadar yapılan toplam yatırım 1,6 milyar dolar iken; 2019-2025 döneminde yapılan toplam yatırım miktarı 2,2 milyar dolar oldu.”

Dicle Elektrik özelinde bakıldığında ise özelleştirmeden 2025 yılı sonuna kadar 70 milyar TL yatırım gerçekleştirilen şirkete önümüzdeki 5 yılda 70 milyar TL daha yatırım yapılacak.

Yenilenebilir gücünü katlayacak

Ebubekir Tivnikli şirketlerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

* Yenilenebilir enerji yatırımda amiral gemi­lerinden biri olacak. 1184 megavatlık yenilenebilir kapasitesini 2 bin 841 me­gavata çıkaracağız.

* Eksim Ventures, toplam 29 girişime destek veriyor. Fon büyüklüğü 24 milyon dolar. Modüler nükleer enerjiden siber güvenliğe uzanan geniş bir alanda yatırımlar yapıyor.

* Dicle’de veya Eksim Enerji’de halka arz düşünebiliriz ama bu seviyeler cazip değil.

* Yeni sektörler araştırıyoruz. Savunma sanayine baktık. Satın alma gibi fırsatlara, savunma ve fintek gibi farklı sektörlere de bakıyoruz.

l Yurtdışında bir katılım bankası kurulması projesi ile ilgileniyoruz.