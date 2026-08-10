5G ve yapay zekâyı yol güvenliği için kullandılar: 745 takım yarıştı, 20’si finale kaldı

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Türkiye'de 5G ve yapay zekâ teknolojilerinin trafik güvenliğinde nasıl kullanılabileceğine yönelik dikkat çeken bir yarışma gerçekleştirildi.

Turkcell'in TEKNOFEST 2026 kapsamında T3 Vakfı iş birliğiyle düzenlediği “5G ve Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması” final etabı, 8-9 Ağustos'ta İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi'ndeki Turgut Özal Kongre Merkezi'nde tamamlandı.

Türkiye, Azerbaycan ve KKTC başta olmak üzere 11 ülkeden ve 150'yi aşkın üniversiteden toplam 745 takım yarışmaya başvurdu. Ön elemeleri geçen 163 takım arasından en yüksek puanı alan 20 ekip finale yükseldi.

Togg ile gerçek sürüş testine çıktılar

Finale kalan ekipler geliştirdikleri teknolojileri yalnızca laboratuvar ortamında değil, gerçek sürüş koşullarında da test etti.

Finalistler, Togg ile gerçekleştirilen sürüş testlerinde 5G ve yapay zekâ teknolojilerini kullanarak trafiği tehlikeye atabilecek nesneleri ve sürücü hatalarını tespit etmeye çalıştı. Yarışmaya lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencileri katıldı.

5G veriyi taşıdı, yapay zekâ analiz etti

Yarışmada geliştirilen sistemler, yol güvenliğine ilişkin verileri gerçek zamanlı olarak analiz ederken şebeke kaynaklarını da ihtiyaca göre yönetti.

GSMA Open Gateway standartları kapsamındaki “Numara Doğrulama” hizmeti sayesinde kullanıcıların kimliği şifre veya SMS koduna ihtiyaç duyulmadan doğrulandı.

“Talep Üzerine Kalite” teknolojisi ise kritik anlarda düşük gecikmeli ve yüksek kaliteli bağlantı sağladı. Böylece ekipler, 5G'nin programlanabilir ve esnek altyapısından yol güvenliği çözümlerinde yararlandı.

Ali Taha Koç: Gençlerin her projesi somut bir katkı

Final etabında öğrencilerle bir araya gelen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 5G ve yapay zekânın ulaşım sistemlerini dönüştürdüğüne dikkat çekti.

Koç, Türkiye'nin 1 Nisan'da 5G ile buluştuğunu belirterek, 5G'nin veriyi hızla taşıdığını, yapay zekânın ise bu veriyi anlamlandırdığını söyledi.

Akıllı yol güvenliği sistemlerinin yerli teknolojilerle geliştirilmesinin Türkiye'nin dijital geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Koç, gençlerin ortaya koyduğu projelerin Millî Teknoloji Hamlesi'ne somut katkı sunduğunu ifade etti.

Üç özel ödül sahibini buldu

Final etabında üç ayrı kategoride özel ödüller de dağıtıldı. Çukurova Üniversitesi'nden Polaris takımı “En İyi Uygulama Mimarisi Ödülü”nü, yine Çukurova Üniversitesi'nden Eureka takımı “En İyi Sunum Ödülü”nü kazandı. “Turkcell Özel Ödülü” ise Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Mimik takımının oldu.

İlk üç Şanlıurfa'da açıklanacak

Yarışmanın büyük ödülleri için ise heyecan devam ediyor. İlk üç sıraya giren takımlar, 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST 2026'da açıklanacak ve ödüllerini burada alacak.