A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yeni sponsoru belli oldu

TVF 50. Yıl Deniz Esinduy Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli voleybolcular Doğukan Ulu ve Yiğit Gülmezoğlu ile SMS Grup İnşaat Üst Yöneticisi Onur Ergün ve SMS Grup İnşaat Mali İşler Müdürü Semih Öztürk katıldı. TVF ile SMS Grup arasındaki anlaşmanın 2 yıllık olduğu açıklandı.

Hedeflerimiz her geçen gün büyüyor

İmza töreninde konuşan Mehmet Akif Üstündağ, "Türk voleybolu, kadın ve erkek milli takımıyla her geçen gün hedeflerini büyütüyor. Dünya voleybolunda Türk voleybolu bir numara, Avrupa'da bir numara, olimpiyatlara giden yolda bir numara. Erkek milli takımı için de olimpiyata giden süreçte 21 Mayıs'ta ilk etap başlayacak. Tarihte ilk kez Milletler Ligi'nde yer almamız münasebetiyle ciddi puanlar kazanarak 12 maçlık sürecin sonunda alacağımız puanlarla olimpiyatın kapısını açacağız. Ülke olarak bir ilki daha yaşamak istiyoruz. Her geçen gün çıtayı yükseğe koymak için desteğe ihtiyacımız var. Sponsorların burada önemi büyük. Bugün bizimle yol arkadaşlığı, değer ortaklığı yapan SMS Grubu'nun kıymetli temsilcileriyle, voleybolun yeni ortaklarıyla bir aradayız. Milli takım sezonunun hayırlı olmasını diliyorum. Türk voleybolu başarısını yeterli görmüyor, daha büyük başarılara imza atacak. Olmazsa olmazımız bu sürecin sürdürülebilir olması." ifadelerini kullandı.

Voleybola destek son yıllarda arttı

Milli voleybolcu Doğukan Ulu ise voleybola desteğin son yıllarda çok arttığını belirterek, "Voleybol büyük ivme kazandı. Federasyonumuzun ve başkanımızın bunda çok büyük katkısı var. Sporcu olarak bunu arttırıyoruz. İvmenin artmasıyla sponsor desteği kaçınılmaz oluyor, SMS Grubu'na da teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kadınların üstün performansını örnek alıyoruz

Milli takımın oyuncularından Yiğit Gülmezoğlu da sponsorlukların kendileri için çok değerli olduğunu aktararak, "Erkek milli takımı olarak kadınların gösterdiği üstün performansı örnek alıyoruz ve gurur duyuyoruz. İnşallah biz de olimpiyat hedefine doğru ilerleyeceğimiz süreçte elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Başkanımızın da dediği gibi A Milli Erkek Takımı neden olimpiyatta olmasın? Sponsorluklar her zaman bize büyük destek oluyor, federasyon ve başkanımızın büyük başarısı sayesinde bu anlaşmaların bize güç verdiğini söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu işbirliği bizi heyecanlandırdı

SMS Grup İnşaat Üst Yöneticisi Onur Ergün, Türkiye'yi voleybolda dünyada bir numara yapan TVF ile sponsorluk anlaşması imzalamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bu iş birliğinin heyecanını sizinle paylaşmak bizim için büyük gurur. Gençlerimizin kendisine güven duyması adına voleybol federasyonunun içinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. TVF ile gerçekleştirdiğimiz sponsorluk anlaşmasıyla sporcularımızın daha büyük başarılara imza atacağına eminiz. Bu sponsorlukta genç ve geleceğin sporcularına destek olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İmza töreninin sonunda Mehmet Akif Üstündağ, SMS Grup İnşaat yöneticilerine plaket ve 10 numaralı milli takım forması takdim etti. ​​​​​​​