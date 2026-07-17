ABD'li ConocoPhillips'ten Kerkük petrol sahalarına stratejik ortaklık

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ConocoPhillips'ten yapılan açıklamada, söz konusu ortaklığın Irak'taki petrol sahalarının yeniden geliştirilmesini destekleyeceği belirtildi.

Açıklamada, ConocoPhillips'in BP Energy Company of Kirkuk Limited şirketinde yüzde 42 hisse satın almak üzere şartlarda anlaştığı bildirildi.

Söz konusu şirketin, Kerkük petrol sahasının üretimde olan ve tarihsel olarak yüksek verimliliğe sahip Baba ve Avanah kubbeleri ile Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarını kapsayan geliştirme ve üretim sözleşmesini elinde bulundurduğu aktarılan açıklamada, anlaşmanın Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin Washington ziyareti kapsamında imzalanmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, düzenleyici onayların alınması ve diğer olağan kapanış koşullarının tamamlanmasının ardından işlemin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.