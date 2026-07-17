VakıfBank'tan 300 milyon dolarlık enerji ve dönüşüm finansmanı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

VakıfBank, Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı (KODEB) vizyonu kapsamında Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile ilk iş birliğini gerçekleştirerek 300 milyon dolarlık Enerji ve Dönüşüm Finansmanı Programı'nı başlattı.

Programın ilk ayağında, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde yürütülen yeniden inşa çalışmalarına finansman sağlanacak. Bu kapsamda sosyal konut, okul, hastane ve klinik projelerinde görev alan yüklenici firmaların işletme sermayesi ile makine ve ekipman yatırımları desteklenecek. Risk grubu bazında 10 milyon dolara kadar finansman imkânı sunulacak.

Yeşil dönüşüm yatırımları desteklenecek

Programın ikinci ayağında ise KOBİ'lerin enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, sanayi dekarbonizasyonu ve temiz ulaşım yatırımlarına uygun koşullu kredi sağlanacak. Güneş ve rüzgâr enerjisi projeleri, batarya depolama sistemleri, elektrikli araç şarj altyapısı ile karbon emisyonunu azaltan sanayi uygulamaları finansman kapsamına alınacak.

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, sağlanan 300 milyon dolarlık kaynağın uluslararası finans kuruluşlarının bankaya duyduğu güveni gösterdiğini belirterek, deprem bölgesinin yeniden inşasına katkı sunarken KOBİ'lerin yeşil dönüşüm yatırımlarını desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

AIIB Finansal Kuruluşlar ve Fonlama Genel Direktörü Gregory Liu ise finansmanın Türkiye'nin toparlanma sürecini hızlandıracağını ve KOBİ'lerin iklim dönüşümüne katkısını güçlendireceğini söyledi.

VakıfBank, programla Orta Vadeli Program, 12. Kalkınma Planı ve Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir üretim, yeşil dönüşüm ve deprem bölgesinin yeniden inşasına katkı sağlamayı amaçlıyor.