Otomotiv pazarında temmuz freni: Daralma yüzde 20'yi aşabilir

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Türkiye otomotiv pazarında şubatta başlayan daralma eğilimi temmuz ayında hız kazandı. Sektör temsilcilerinden gelen ilk değerlendirmeler, satışların yavaşladığını ve showroomlardaki müşteri trafiğinin belirgin şekilde azaldığı yönünde.

Geçen yıl temmuz ayında 107 bin 718 adet olarak gerçekleşen toplam otomotiv pazarının, bu yıl 85 bin ila 90 bin adet bandında kalması bekleniyor. Tahminlerin alt bandının gerçekleşmesi halinde yıllık bazda daralma yüzde 21'i aşacak.

Temmuz ayında pazarın yaklaşık 87 bin 500 adet seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 18,8'lik düşüşe işaret ediyor.

Bin kişiye düşen araç satışı da geriliyor

Pazardaki yavaşlama, nüfus başına araç satış rakamlarına da yansıdı. Geçen yıl temmuz ayında her bin kişiye 1,25 araç satılırken, bu yıl bu rakamın 1,02 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Böylece pandemi sonrası güçlü talep döneminde görülen yüksek satış temposunun yerini daha zayıf bir görünüm almış oldu.