AJet, filosuna 4 yeni Boeing 737-8 MAX daha ekledi

AJet, filo yenileme ve büyüme stratejisi kapsamında yeni nesil uçak yatırımlarını sürdürüyor.

Şirket, şubat ayında filosuna fabrika çıkışlı 4 adet Boeing 737-8 MAX tipi uçağı daha dahil etti.

AJet’ten yapılan açıklamaya göre, genç filo yapılanması kapsamında TC-OHL, TC-OHU, TC-OHM ve TC-OHK tescilli uçaklar, şubat ayı içerisinde Boeing’in ABD’nin Seattle’daki üretim merkezinden İstanbul’a getirildi.

Tarifeli seferlerde kullanılmaya başlandı

Filoya katılan Boeing 737-8 MAX tipi uçaklar, kabin içi donanım süreçlerinin tamamlanmasının ardından operasyonlara alındı. Uçaklarda yerli üretim “Miligram” koltukların montajının tamamlanması sonrası, söz konusu hava araçları şubat sonu ve mart başı itibarıyla tarifeli seferlerde kullanılmaya başlandı.

Yeni teslimatlarla birlikte AJet’in filosundaki fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX sayısı 17’ye yükseldi.

İlk iki ayda 7 yeni uçak

Şirket, 2026 yılının ilk iki ayında toplam 7 yeni uçağı filosuna katmış oldu. AJet’in yıl boyunca hem Boeing hem de Airbus üretimi yeni nesil uçak teslimatlarını sürdürmesi planlanıyor.