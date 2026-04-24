Akbank’a sürdürülebilir finansmanda üç kategoride bölgesel ödül

Banka; tabana yaygın ve terzi usulü sürdürülebilir finansman çözümleri, şeffaflık ve hesap verebilirlik çalışmaları ile sürdürülebilir dış borçlanma çalışmaları kapsamında ‘Etki Odaklı Yatırım Çözümünde’, ‘Sürdürülebilirlik Şeffaflığında’ ve ‘Sosyal Bonolarda’ Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Bankası ödüllerine layık görüldü.

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları paylaştı:

“Sürdürülebilir finansman bizim için iş modelimizin ve değer üretme anlayışımızın temelini oluşturuyor. Finansal performansla çevresel ve sosyal etkiyi birlikte ele alıyor, geleceğin ekonomisini bugünden inşa ediyoruz. Orta ve Doğu Avrupa’da üç ayrı kategoride ‘En İyi Banka’ seçilmek, doğru yönde ilerlediğimizi gösteren güçlü bir teyit. Önümüzdeki dönemde de şeffaflıkta referans noktası olmayı, sosyal etkiyi büyütmeyi ve finansmanı pozitif dönüşüm için harekete geçirmeyi sürdüreceğiz.”

Akbank, sürdürülebilir finansman çözümleriyle finansal getiri üretmenin ötesine geçiyor. Sürdürülebilir finansman modelleriyle çevresel ve sosyal fayda yaratan, bu faydayı ölçen, raporlayan ve geliştiren bir finansman yaklaşımı uyguluyor.

Etki odaklı yatırım çözümlerindeki bu yaklaşım, bankanın sürdürülebilirliği stratejik bir yönetişim anlayışı olarak ele aldığını gösteriyor. Ayrıca, tabana yaygın, çeşitli ve terzi usulü sürdürülebilir finansman çözümleri; raporlama altyapısı ve hesap verebilirlik yaklaşımıyla destekleniyor.

Bu yaklaşım, bankayı Sürdürülebilirlik Şeffaflığında Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyisi konumuna taşıdı. Sürdürülebilir dış borçlanma çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen sosyal bono ihraçları da bankanın sosyal etki alanındaki faaliyetleri arasında yer aldı. Bölgesel ölçekte Sosyal Bonolarda En İyi Banka seçilmesi, sermaye piyasalarındaki faaliyetlerinin bir sonucu olarak kaydedildi.