Alexander Vlaskamp : Made in Europe’un parçası olmanız AB için avantaj
MAN Truck ve Bus SE Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Alexander Vlaskamp, Türkiye’nin AB ülkeleri ile eşdeğer bir şekilde Made in Europe’un bir parçası olması gerektiğini söyledi. Vlaskamp, “Bu Türkiye için olduğu gibi AB için de çok önemli” dedi.
Ferit PARLAK/ANKARA
50 milyon euroluk yatırımla Ankara’da Ar-Ge merkezi kuran MAN, burada geliştirdiği yeni elektrikli otobüsü Lion’s Coach E’nin seri üretimini de başkenteki fabrikasında yapacak. MAN Truck ve Bus SE Başkanı ve CEO’su Alexander Vlaskamp, “5 bini aşkın çalışanımızla Türkiye’de otobüs geliştiriyoruz, otobüs üretiyoruz. Türkiye, ticari araçlar endüstrisi için çok önemli ve gelişmiş bir merkez durumuna geldi. Bu nedenle hayata geçirdiğimiz yeni Ar-Ge merkezimizde 580’i Ar-Ge mühendisi olmak üzere 850 kişiye istihdam sağladık” dedi.
“Geliştirmemizin yüzde 80’ini Türkiye’de yapıyoruz”
Ankara’daki tesislerde sorularımızı yanıtlayan MAN Truck ve Bus SE Başkanı ve CEO’su Alexander Vlaskamp, MAN Truck ve Bus SE Otobüs Bölümü Başkanı Barbaros Oktay ve MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu, MAN’ın gerçekleştirdiği geliştirmelerin yüzde 80’inin Türkiye’de yapıldığına dikkat çektiler.
CEO Vlaskamp, “Münih ve Polonya’da da geliştirmeler yapıyoruz. Ancak Ankara’da kurduğumuz tesis, sektör için çok önemli, gelişmiş bir tesis. Ankara’da ki Ar-Ge merkezimizle gurur duyuyoruz, sizler de gurur duymalısınız” dedi.
“Tesis, prototiplerde iyileştirme de yapacak”
İhracat rakamlarındaki artışa dikkat çeken Vlaskamp, “2025'te Türkiye’den ihracatımız 800 milyon euroya çıktı. Türkiye’den 4 bin 500 araç ihraç edildi. Yeni geliştirdiğimiz ve seri üretimine geçeceğimiz modeller sayesinde ihracatın daha da artmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı Ar-Ge tesisi ile ilgili bilgiler de veren Vlaskamp sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yeni, büyük ve ileri seviyede bir Ar-Ge merkezi kurduk. Yanı sıra gelişmiş bir test merkezimiz de oldu. Prototiplerde geliştirme, daha da iyileştirmeler yaptığımız atölyemiz de var. Tesiste şu anda MAN Lion’s City E ve MAN Lion’s Coach E otobüsler test ve geliştirmeleri yapılıyor.”
Bu yatırımın üretime de ivme kazandırdığını dile getiren Vlaskamp, “Burada elde ettiğimiz başarılar talepleri de etkiliyor ve bu doğrultuda kapasite artırımı da söz konusu olabiliyor. Bir sonraki MAN Lion’s Coach E’nin seri üretimini de Ankara’daki tesislerimizde gerçekleştireceğiz” diye konuştu. Geçen yıl üretimde rekor kırıldığına vurgu yapan Vlaskamp, “7 bin araç ürettik ve bunun büyük bölümü Türkiye’de üretildi. Önümüzdeki dönem Türkiye’deki üretim yetkinliğimiz ve kapasitemiz, elektrikli şehirlerarası seyahat otobüsümüz MAN Lion’s Coach E ve elektrikli şehiriçi otobüsümüz MAN Lion’s City E olacak ve daha da artacak” dedi.
“Ankara’nın kabiliyeti, gelişimimiz için önemli”
Vlaskamp, “Ankara’da ki tesisimizin kabiliyeti, burada yapabildiklerimizden dolayı gurur duyuyoruz. Bununla birlikte çok iyi üniversitelerden mezun tecrübeli ve yetenekli önemli bir insan kaynağına da sahibiz. Tüm bunlar MAN’ın tüm dünyadaki gelişimi açısından da son derece önemli. Ve burada Ankara’da geliştirdiğimiz elektrikli seyahat otobüsü MAN Lion’s Coach E buna güzel bir örnek. 7 yıl önce Münih’te geliştirdiğimiz elektrikli şehir içi otobüsümüz MAN Lion’s City E burada daha da geliştiriliyor. Bunlar bizim açımızdan çok önemli gelişmeler ve gurur verici bir sonuç. Burada sistemleri geliştiriyoruz, elektronik aksamları geliştiriyoruz, yapay zekayı kullanıyoruz. Burada bütünsel bir geliştirme süreci gerçekleştiriyoruz. Örneğin MAN Lion’s Coach E’yi 18 ay gibi kısa bir sürede geliştirdik. Biz MAN olarak bundan çok büyük bir gurur duyuyoruz, Türkiye açısından da bu çok gurur verici bir başarı” dedi.
“Made in Europe için görüşmeler de yapıyoruz”
Türkiye’nin Made in Europe’ya dahil olmasıyla ilgili açıklamalar da yapan Vlaskamp, “Made in Europe’a Türkiye’nin dahil olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Türkiye uzun zamandır AB’nin bir partneri ve yoğun bir ticari iş birliği söz konusu. Türkiye’nin diğer AB ülkeleri ile eşdeğer bir şekilde Made in Europe’un bir parçası olması gerektiğini düşünüyor ve söylüyoruz. Bu Türkiye için olduğu gibi AB için de çok önemli. Türkiye bu noktada da AB’nin bir parçasıdır, bundan sonra da böyle olması gerekir” açıklaması yaptı.
Made in Europe ile ilgili olarak AB komisyonunda görüşmeler yaptıklarının altını çizen Vlaskamp, “Parlamentoya çağrıda bulunuyoruz. Bu doğrultuda pozisyon alıyoruz. Hem Almanya’daki hem de Brüksel’deki Türkiye Büyükelçilikleri ile de bu konu özelinde görüşmeler yapıyoruz. Süreç içinde 12-18 ay kadar müzakereler sürecektir. Burada önemli olan bu süreci yakından takip ediyoruz. Ancak gelişmelere güvenle bakıyoruz. AB ile Türkiye arasındaki entegrasyon, bundan önce olduğu gibi önümüzdeki bu önemli süreçte de devam edecektir” ifadelerini kullandı.
“Türkiye Çin’e karşı avantaj sağlayacak”
Alexander Vlaskamp, “Made in Europe’un Türkiye ve Akdeniz ülkeleri açısından hem üretim hem de coğrafi yakınlık açısından Çin’e karşı bir avantaj sağlayabileceğini öngördüğünü söyledi. Vlaskamp, “Ancak bu noktada Türkiye ve AB arasında geçmiş sözleşmelerin teyidi ve daha verimli yeni sözleşmeler kritik önem arz ediyor. Örneğin MAN elektrikli otobüsler için yapılan geliştirmelerin merkezi ağırlıklı olarak Türkiye. Elektrikli otobüs geliştirmelerimizin yüzde 80’i Ankara’da gerçekleştiriliyor. Yüzde 15’i Münih’te kalan bölümü de Polonya’da” diye konuştu.