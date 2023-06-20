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Alibaba'ya yeni CEO atandı

Dünyanın en büyük e-ticaret ve perakende şirketlerinden biri olan Alibaba'da yeni CEO ataması yapıldı. Mevcut CEO Daniel Zhang'ın yerine Eddie Yongming Wu atandı.

Haber Merkezi
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Dünyanın en büyük e-ticaret ve perakende şirketlerinden biri olan Alibaba'da yeni CEO ataması yapıldı. Mevcut CEO Daniel Zhang'ın yerine Eddie Yongming Wu atandı.

Wu daha önce Taobao and Tmall Group Başkanlığı görevini üstleniyordu.

Alibaba'nın mevcut başkan yardımcısı Josep Tsai de Zhang İSE yönetim kurulu başkanı olacak.