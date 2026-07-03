Altun Gıda’dan Seğmen Kardeşler hamlesi: Rekabet Kurumu onayı geldi

Türkiye gıda sektöründe dikkat çeken satın alma sürecinde önemli bir eşik aşıldı. Altun Gıda'nın, GMS Yatırım Holding ve Ümit Gümüş ile birlikte gerçekleştirdiği Seğmen Kardeşler Gıda yatırımının ilk aşaması Rekabet Kurumu tarafından onaylandı. Böylece şirket yönetiminde kontrolü sağlayan ortaklar, entegrasyon sürecini başlatırken küresel büyüme hedeflerini de hızlandırmış oldu.

Rekabet Kurumu, Seğmen Kardeşler Gıda'nın yüzde 74,85 oranındaki paylarının devrine onay verdi. İki aşamalı olarak planlanan işlemin ilk bölümünde Altun Gıda ile GMS Yatırım Holding, şirketin yönetim kontrolünü elde etti. İkinci aşamada ise kalan pay devirlerinin tamamlanması öngörülüyor.

Altun Gıda markalı gıda pazarında büyüyecek

Satın almayla birlikte Altun Gıda, yaş meyve ve sebze alanındaki faaliyetlerini paketli gıda kategorilerine taşımayı hedefliyor. Şirket, ihracatta elde ettiği deneyimi markalı ürünlerle iç pazara yansıtmayı planlarken, Seğmen markasının uluslararası pazarlardaki etkinliğini de artırmayı amaçlıyor.

"Küresel ölçekte entegre gıda şirketi olma yolunda önemli adım"

Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anıl Altun, yatırımın uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti. Altun, Seğmen Kardeşler Gıda'nın reçelin yanı sıra sağlıklı atıştırmalık, baharat, dondurulmuş meyve ve draje gibi yüksek büyüme potansiyeline sahip ürün gruplarıyla güçlü bir portföy sunduğunu ifade etti.

İhracat ağı ve marka gücü tek çatı altında birleşecek

Anıl Altun, entegrasyon sürecinde Altun Gıda'nın ihracat ağı, tedarik zinciri altyapısı ve teknoloji odaklı üretim kabiliyetlerinin Seğmen Kardeşler Gıda operasyonlarına entegre edileceğini söyledi. Bu sayede mevcut marka gücünün korunmasının yanı sıra operasyonel verimlilik ve pazar erişiminin artırılması hedefleniyor.

50'den fazla ülkeye ihracat yapıyor

1981 yılında Hatay'da kurulan Altun Gıda, yaş meyve ve sebze üretimi, ihracatı ve lojistik alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirket, 3,3 milyon metrekarelik üretim alanı ve güçlü tedarik altyapısıyla bugün Avrupa başta olmak üzere Kuzey Amerika, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Afrika'yı kapsayan 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Yaklaşık 88 yıllık geçmişe sahip Seğmen Kardeşler Gıda ise reçel, baharat, kuru meyve, donmuş meyve ve draje gibi farklı kategorilerde faaliyet gösteren köklü markalar arasında yer alıyor.

Global ölçekte entegre gıda şirketi için adım

Rekabet Kurulu onayının ardından açıklama yapan Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anıl Altun, şunları söyledi:

"Bu satın alma uzun vadeli stratejik büyüme planımızın önemli bir kilometre taşını oluşturuyor. Seğmen Kardeşler Gıda, reçel kategorisindeki güçlü konumunun ötesinde; sağlıklı atıştırmalık, baharat, dondurulmuş meyve ve draje gibi yüksek büyüme potansiyeli taşıyan geniş ürün gamıyla önemli bir portföy çeşitliliğine sahip. Bu yatırımın yalnızca belirli bir ürün kategorisine değil; global ölçekte entegre, yüksek katma değerli ve çok kategorili bir gıda ekosistemi inşa etme vizyonumuzun stratejik bir parçasıdır. Anlaşma kapsamında Seğmen Kardeşler Gıda’nın yönetim süreçlerini Altun Gıda liderliğinde yürüteceğiz. Seğmen Kardeşler Gıda’nın marka gücü ile Altun Gıda’nın uluslararası tedarik ve ihracat altyapısının birleşimi, farklı pazarlarda ölçeklenebilir büyüme ve daha geniş bir dağıtım ağı oluşturulması açısından önemli fırsatlar sunacağına inanıyoruz."

Tek çatıda güçlü yapı

Entegrasyon sürecinin iki şirketin güçlü yönlerini tek bir yapı altında birleştirecek şekilde yönetileceğini belirten Anıl Altun, sözlerine şöyle devam etti:

“Öncelikli odak alanlarımızdan biri, Altun Gıda’nın ihracat ağı, entegre tedarik zinciri altyapısı ve teknoloji odaklı üretim kabiliyetlerini Seğmen Kardeşler Gıda operasyonlarına entegre etmek. Bu sayede, Seğmen Kardeşler Gıda’nın mevcut marka gücünü korurken operasyonel verimliliği artırmayı ve pazar erişimini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sürece ilişkin gelişmeleri, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.”