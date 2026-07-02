Günel Holding’den küresel enerji hamlesi: ASPİLSAN iş birliğiyle yeni güç dönemi başlıyor

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Türkiye’nin stratejik sektörlerinde büyümesini kararlılıkla sürdüren Günel Holding, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında ASPİLSAN Enerji ile imzaladığı iş birliği anlaşmasıyla enerji depolama teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Bu anlaşma; yalnızca iki kurum arasında kurulan bir ortaklık değil, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı, yüksek teknoloji üretimi ve küresel rekabet gücü açısından kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Günel Holding, bu hamleyle enerji teknolojilerinde oyun kurucu rolünü daha da netleştiriyor.

“Oyunu takip etmiyoruz, oyunu kuruyoruz”

Günel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ümüt Günel, anlaşmanın stratejik boyutuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Enerji artık sadece bir sektör değil, küresel güç dengelerinin merkezidir. Biz bu oyunda izleyen değil, oyun kuran tarafız.”

ASPİLSAN Enerji ile gerçekleştirilen iş birliğinin, Türkiye’nin teknoloji bağımsızlığı yolculuğunda kritik bir adım olduğunu vurgulayan Günel:

“Enerjiyi depolayan, geleceği kontrol eder. Günel Holding olarak biz bu vizyonla hareket ediyoruz. Hedefimiz; Türkiye’yi enerji depolama teknolojilerinde bölgesel bir oyuncu olmaktan çıkarıp küresel bir merkez haline getirmektir.” dedi.

Günel, enerji depolama teknolojilerinin savunmadan denizciliğe, mobiliteden akıllı şehirlere kadar tüm kritik sistemlerin kalbinde yer aldığını belirterek, bu alandaki yatırımların stratejik bağımsızlığın anahtarı olduğunu ifade etti.

“Enerji depolama, yeni dünyanın en kritik gücü”

Günel Holding CEO’su Murat Ali Tutar, iş birliğinin operasyonel ve küresel büyüme hedefleri açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı:

“Bu anlaşma bizim için bir başlangıç değil, güçlü bir sıçrama noktası. Enerji depolama ve sistem entegrasyonu alanında global ölçekte büyüyecek bir yapı kuruyoruz.”

Enerji depolama teknolojilerinin yeni dünyanın en stratejik alanlarından biri olduğunu belirten Tutar:

“Enerjiyi depolayabilen ülkeler, geleceği yönetir. Biz de bu geleceğin inşasında aktif rol alıyoruz.” dedi. Tutar, Günel Holding’in odaklandığı üç temel alanı şöyle sıraladı:

Yüksek kapasiteli enerji depolama sistemleri

Akıllı enerji yönetimi ve sistem entegrasyonu

Uluslararası pazarlara ölçeklenebilir teknoloji çözümleri

“Sadece Türkiye’de değil, Avrupa’dan Orta Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada ana çözüm ortağı olacağız. Günel Holding artık bölgesel bir oyuncu değil; küresel bir marka olma yolunda kararlı bir şekilde ilerliyor.” ifadelerini kullandı.

Stratejik hedef: Tam bağımsız enerji ekosistemi

Günel Holding ve ASPİLSAN Enerji iş birliği kapsamında:

Yerli ve milli enerji depolama teknolojilerinin geliştirilmesi

Savunma, denizcilik ve sivil alanlarda entegre çözümler üretilmesi

Yüksek katma değerli teknoloji ihracatının artırılması

hedefleniyor.

Bu stratejik ortaklık, Türkiye’nin enerji teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltırken, yüksek teknoloji üretiminde üst lige çıkmasını sağlayacak önemli bir kaldıraç etkisi yaratacak.

Vizyon: Enerjiyi yöneten, geleceği şekillendiren güç

Günel Holding, Barış Günel , Muhammet Günel Yönetim Kurulu Üyesi enerjiyi sadece üreten değil; depolayan, yöneten ve küresel ölçekte değer üreten bir güç olma hedefiyle hareket ediyor.

ASPİLSAN Enerji ile kurulan bu güçlü iş birliği, şirketin vizyonunu somut bir adımla ileri taşıyarak, Türkiye’yi enerji depolama teknolojilerinde küresel rekabetin merkezine taşıma hedefini güçlendiriyor.