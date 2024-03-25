ALVES Kablo'dan (ALVES) bir yatırım, bir satış anlaşması

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret (ALVES) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklama yaparak 3,5 milyon dolarlık anlaşmaları duyurdu.

İlk açıklamada şirketin artan müşteri taleplerini karşılamak için yurt içi ve yurtdışı makine üreticileriyle 3,5 milyon dolarlık 'makine tedarik sözleşmeleri' imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmaların yatırım teşvik belgesi kapsamında olduğu belirtilerek şöyle dendi: "Söz konusu yatırımların 2024 son çeyreğinde bakır tel üretim kapasitesini yüzde 100, alüminyum tel üretim kapasitesini yüzde 200, alüminyum tel büküm kapasitesini yüzde 250 ve kablo damar büküm kapasitesini yüzde 45 arttırması planlanmakta olup ciroya, ürün çeşitliliğine, ihracata ve enerji dağıtım şirketlerinin kablo taleplerinin karşılanmasına pozitif katkı sağlayacaktır."

Deprem bölgesinde anlaşma

Diğer bir açıklamada ise deprem bölgesinde TOKİ ve Emlak Konut tarafından yapılan projelerde yüklenici bir mühendislik firmasıyla anlaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Mühendislik firmasıyla deprem konutlarında kullanılmak üzere tamamı Halojen Free kabloların (Yangın anında zehirli gaz çıkarmayan ve elektrik iletimine devam eden enerji kabloları) temini için 50 milyon 393 bin 184 lira artı KDV (Güncel kurla 1 milyon 576 bin 388 dolar artı KDV) satış sözleşmesi imzalamıştır."