Anadolu’daki 89 kulübün maçı Tivibu’da

Şehrinin takımını destek­leyen ve üst lig yolundaki mü­cadeleye ortak olmak isteyen taraftarlar, dünden itibaren Nesine 2. ve 3. Lig 2026-2027 sezonunda toplam 5 grupta mücadele eden 89 futbol ku­lübünün sezon boyunca süre­cek heyecanını, yüksek yayın kalitesiyle Tivibu Spor kanal­larından takip etmeye başladı. Karşılaşmalar aynı zamanda Tivibu Go ve Yaay uygulaması üzerinden de istenilen ekran­dan izlenebiliyor.

Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Mü­dür Yardımcısı Arif Sancakta­roğlu, Türkiye’nin dijital dönü­şümünün öncüsü olarak, spora ve sporcuya uzun yıllardır des­teklerini kesintisiz şekilde sür­dürdüklerini söyledi Sancakta­roğlu, “Teknoloji birikimimizi hayatın her alanına yansıtma vizyonumuzla, ülkemizde fut­bolun ve sporun dijitalleşme­sine ve gelişimine öncülük edi­yor, Anadolu’nun dört bir ya­nındaki güzide takımlarımızın maçlarını ekrana taşıyoruz. Nesine 2. ve 3. Lig karşılaşma­larını Tivibu, Tivibu Go ve Ya­ay üzerinden futbolseverlerle buluşturarak, sporseverlerin memleketlerinin takımlarını takip edebilmesine, kulüpleri­mizin ve sporcularımızın daha geniş kitlelere ulaşmasına kat­kı sağlıyor; futbol heyecanını teknolojiyle buluşturmaya de­vam ediyoruz” dedi.