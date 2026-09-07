Anadolu’daki 89 kulübün maçı Tivibu’da
Türkiye’de sporun dijitalleşmesine öncülük eden Türk Telekom, alt liglerin ana yayıncısı olarak Anadolu’nun dört bir yanındaki kulüplerin ve futbolcuların hikâyelerini daha geniş kitlelerle buluştururken, futbol heyecanını yüksek yayın kalitesiyle ekranlara taşımayı sürdürüyor.
Şehrinin takımını destekleyen ve üst lig yolundaki mücadeleye ortak olmak isteyen taraftarlar, dünden itibaren Nesine 2. ve 3. Lig 2026-2027 sezonunda toplam 5 grupta mücadele eden 89 futbol kulübünün sezon boyunca sürecek heyecanını, yüksek yayın kalitesiyle Tivibu Spor kanallarından takip etmeye başladı. Karşılaşmalar aynı zamanda Tivibu Go ve Yaay uygulaması üzerinden de istenilen ekrandan izlenebiliyor.
Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu, Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak, spora ve sporcuya uzun yıllardır desteklerini kesintisiz şekilde sürdürdüklerini söyledi Sancaktaroğlu, “Teknoloji birikimimizi hayatın her alanına yansıtma vizyonumuzla, ülkemizde futbolun ve sporun dijitalleşmesine ve gelişimine öncülük ediyor, Anadolu’nun dört bir yanındaki güzide takımlarımızın maçlarını ekrana taşıyoruz. Nesine 2. ve 3. Lig karşılaşmalarını Tivibu, Tivibu Go ve Yaay üzerinden futbolseverlerle buluşturarak, sporseverlerin memleketlerinin takımlarını takip edebilmesine, kulüplerimizin ve sporcularımızın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlıyor; futbol heyecanını teknolojiyle buluşturmaya devam ediyoruz” dedi.