Ant Media, 2 ve 3 boyutlu görüntü transferinde dünyayla yarışa girdi

30 Ocak 2019

Mehmet KAYA

ANKARA – Ankara merkezli çalışmalarını sürdüren yazılım şirketi Ant Media, alışılageldik internet üzerinden bire-bir ya da bir kaynaktan çok sayıda kişiye görüntülü yayın yapmaya yönelik teknolojide gecikme süresini 1 saniyenin altına indirmeyi başardı. Endüstriyel yazılımlar dışında ya da karşılıklı olarak programları kurmaya gerek duymadan, internet tarayıcıları üzerinden yapabiliyor.

Ant Media’nın esas başarısı ise 3 boyutlu görüntülü iletişimde öne çıkıyor. Şirket geliştirdiği yazılım ile 3 boyutlu olması yanında izleyicinin yayının içinde hareket etmesini sağlayacak (3 Boyutlu Volumetric Video) görüntü transferinde de teknoloji geliştiriyor. Şirketin Teknoloji birimini yöneten Oğuz Mermerkaya DÜNYA’ya yaptığı açıklamada “Artık yeni bir evreye gelindi. Seyircilerin yayının içinde gezinmesi, örneğin bir konserde, boks maçında istediği noktadan hatta hakemin, şarkıcının yanında durması mümkün. Bu yayına imkan sağlayacak çalışmayı yürütüyoruz ve dünyada birkaç örnekten biriyiz” dedi. Ant Media, AB’nin teknoloji geliştirme programlarında ikinci faza aday projeler arasında. Şirketin 2 boyutlu yazılımı halen 37 ayrı ülkede kullanılıyor.

Üç boyutlu, etkileşimli görüntü aktarımında Türkiye Dünya ile yarışa girdi

TOBB ETÜ bünyesinde start-up firmalara ev sahipliği yapan “Garaj” da faaliyetini sürdüren Karınca Teknoloji, yeni nesil video görüntü aktarım teknolojilerinde küresel yarışa girdi. Konvansiyonel video aktarımı olan 2 boyutlu görüntü teknolojisinde Ant Media’yı geliştiren ve ticari olarak 37 ülkede kullanımını sağlayan şirket bu kez “Volumetric 3 Boyutlu” olarak adlandırılan alanda “Spaceport” ürününü geliştirdi. İlk versiyonunun Haziran ayında hazır olması bekleniyor. Spaceport projesi Avrupa Birliği’nin Faz1 (teknoloji geliştirme) desteği aldı. Faz2’de ürünün geliştirilmesi için verilecek 1 milyon Avro’ya kadar çıkabilecek desteğin de en önemli adaylarından.

Peki bilinen 3 boyutlu görüntü ile “volumetric” 3 boyutlu arasında ne fark var?. Oğuz Mermerkaya, “volumetric” 3 boyutlu görüntüde izleyicilerin sadece izlemekle sınırlı olmadığını, görüntünün içinde istediği noktaya gidebildiğini, açısını istediği gibi değiştirebildiğini, kısaca “yayının içinde hareket etme imkanı” olduğunu vurguluyor.

Karınca Teknoloji “Spaceport” ürünü ile işte bu şekilde bir yayını internet üzerinden izleyiciye iletmeye yönelik bir ürün. Dünyada halen birisi Microsoft’un yan şirketi olmak üzere Karınca’dan başka 2 firma bu alanda ilerleme sağlamış durumda. Spaceport Dünyada çok az şirketin “katılabildiği” bu yarışta Türkiye’yi ön sıralara taşımış durumda.

İnternet üzerinden bu yayının iletilebilmesi, başta eğlence-spor olmak üzere yayıncılıkta olağanüstü bir dönem açacak. Uygun kameralarla yayımlanan bir boks maçında ring üzerinden dahi maç seyredilebilecek, sahnede şarkıcının yanında durarak konser izlenebilecek.

Oğuz Mermerkaya, “Biz derinlikli olarak elde edilen bir görüntüyü işleyip, sıkıştırıp bir taşıyıcının örneğin mp4 olarak koyup gönderiyoruz. Karşı tarafta bir uygun ‘vr’ göstericiye iletilmesi. Hedefimiz ise bunun sadece ‘vr’ alıcıda değil, akıllı telefonlarda ve tarayıcılarda da sağlanabilmesi. Şunu düşünün gerçek hayatta bir maçta tribüne oturunca yerinizi değiştiremezsiniz. Volumetric bir yayını seyrederseniz, herhangi bir anda herhangi bir tribün hatta sahadan izleyebilirsiniz” dedi.

Mermerkaya, ilk pazar olarak spor ve eğlence sektörünü düşündüklerini, bunun ana nedeninin esas “volumetric” etkiyi sağlayan derinlik kameralarının bu sektörlerde yatırım yapılabildiğini vurguladı.

Türkiye’yi 2D alanda ön sıraya taşıdılar

Oğuz Mermerkaya, Spaceport volumetric video yayınına imkan veren teknolojinin Ant Media Server’de sahip oldukları teknoloji ile mümkün olduğunu belirterek, Ant Media Server’in hali hazırda üç alanda rakiplerinden öne geçtiğini anlattı. En önemli unsurun klasik video aktarımında gecikmeyi 1 saniyenin altına indirmeleri olduğunu belirten Mermerkaya, rakiplerine bu anlamda büyük üstünlük sağladıklarını bildirdi. Diğer yandan görüntü kaynağı ister IP kamera, ister bir başka tür kamera olsun alınan görüntüyü uygun formata çevirip iletebilmeleri olduğunu anlatan Mermerkaya üçüncü üstünlüklerinin ise çok yüksek çözünürlüklü bir kamera ile görüntü alınsa da, seyredecek kişinin uygun donanımı yoksa, Ant Media Server’in bu yayını alıcının seyredebileceği çözünürlüğe indirebildiklerini kaydetti. Mermerkaya, görüntülerin güvenliğinin de uçtan uca şifreleme ve istenirse tek kullanımlık şifre ile bağlanma imkanlarıyla desteklendiğini kaydetti.

İş modeli: B2B

Karınca Teknoloji’nin gerek Ant Media, gerekse Spaceport ürününün “son tüketiciye” yönelik bir ürün olmadığını vurgulayan Oğuz Mermerkaya, “Bizim iş modelimiz şirketten şirkete (B2B) bir model. Yani bir kişiden bir kişiye, ya da bir kişiden milyonlara video aktarmak isteyen bir şirket, kendi uygulaması üzerinden canlı video aktarmak isteyecek şirket bizim altyapımızı kullanıyor. Ant Media, halen 37 ülkede kullanılıyor. Amazon ve Microsof Azur üzerinde çalışıyor. Nokia ABD’ye teknoloji satıyoruz. Rakiplere göre çok daha hızlı ve web tarayıcılar üzerinde çalışan bir görüntü aktarım hizmeti verebiliyoruz. Görüntü aktarmak, etkileşimli video konfgerans-görüşme yapmak, yayın yapmak, canlı yayın eklentisi kurmak isteyen her firma bunu kullanabilir” dedi.