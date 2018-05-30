Antek, kurulu gücüyle Akdeniz'in lideri

30 Mayıs 2018

Batur İLHAN

BURDUR - Burdur’da 10 MW Kurulu kapasiteye sahip Antek Enerji, yıllık 16 milyon kWh güneş enerjisinden elektrik elde ediyor. 2012 yılında faaliyetine başlayan Antek Enerji, ilk projesini Burdur - Bucak ilçesi, Keçili bölgesinde gerçekleştirdi. Toplamda 10,2 MW kurulu gücünde elektrik üreterek, bu elektriği lisansız dağıtım anlaşması ile elektrik kurumlarına aktarmakta.

“Türkiye, 110 günlük yüksek bir güneşlenme potansiyeline sahip.”

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çalışkan; Türkiye’de son yıllarda hidroelektrik ile başlayan ve 2013 yılından sonra kamusal teşviklerle güneş, rüzgâr ve jeotermal ile enerji yatırımları hız kazandığını belirterek, ülkemizin, coğrafi konumu nedeniyle yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip olduğunu açıkladı. Mustafa Çalışkan, “Enerji Bakanlığınca hazırlanan verilere göre Türkiye'nin Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, yıllık toplam güneşlenme süresi 2.737 saat (günlük toplam 7,5 saat), yıllık toplam gelen güneş enerjisi 1.527 kWh/m².yıl (günlük toplam 4,2 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir.” ifadelerini kullanarak, Türkiye’de, 110 gün gibi yüksek bir güneşlenme potansiyeline sahip olunduğunu ve gerekli yatırımların yapılması halinde de yılda birim metrekaresinden ortalama olarak 1.100 kWh’lik güneş enerjisi üretebileceğinin altını çizdi.

Biokütle enerji üretimine hazır, EPDK’dan onay beklemekte

Mustafa Çalışkan, Antek Enerji’nin entegre GES tesisleri Burdur ili, Merkez ve Keçili Bölgelerinde 190.000 metrekare alan üzerinde yaklaşık 57.000 güneş paneli ile 16.000.000 kWh/yıl elektrik ürettiğini aktardı. Çalışkan, “Bölgesel olarak da (lisansız üretimde) toplam kurulu kapasite de büyük ölçekliler arasındayız. Bölgede kendimize ait rezerv araziler ile güneş enerjisinde 30 MW potansiyel yatırım gücüne sahip kuruluş olduklarını, lisanslı üretim için de çalışmalar içerisindeyiz.” şeklinde konuştu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri çok önemli

Antek Enerji Yönetim Kurulu Danışmanı Feti Kuyucu ise, dünya genelinde enerjide yeni arayışların hâkim olduğu önceliğin tüm ülkelerde yenilenebilir enerji kaynakların üretimdeki payının artırılmasının hedeflendiğine dikkat çekerek ülkemizin bu alanda özellikle güneş enerjisinde çok şanslı bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Ülkemizin elektrik üretimi kurulu gücünün 2017 itibarıyla yaklaşık 84.000 MW, güneş enerjisi kurulu gücünün ise 3400 MW olduğunu, bu rakamında toplam kurulu güç kapasitesinde çok küçük oranda yer tuttuğunun altını çizdi. Almanya’nın bu kaynakta çok ileri bir düzeyde olduğunu üretimdeki payın (YEK) yüzde 38’leri bulduğunu ifade ederek, Türkiye’nin bu alanda halen potansiyelinin ancak yüzde 3’lerini kullanabildiğini belirtti.



Danışmanı Kuyucu, “Güneş enerjisi potansiyel kullanımımız gelişmiş ülkelere göre çok geride. Almanya ve İspanya Avrupa’da güneş enerjisi üretiminde kapasite payları yüzde 30’lara dayandı. Ülkemiz, gelişmekte olan ülkeler statüsünde, nüfus ve gelişmelere paralel olarak enerji talebinin ortalama her yıl yaklaşık yüzde 5 oranında artmakta. Bu artan kapasitenin karşılanmasında, yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri çok önemli. Bu alandaki yatırımların desteklenmesi ve bu yatırımların finansmana erişimde de kolaylık ve öncelik sağlanması gerekli Ülkemizde, elektrik tüketiminin 2023 yılında baz senaryoya göre yıllık ortalama yüzde 4,8 artışla 385 TWh'e ulaşması beklenmekte. Bu büyüme en az maliyetle ve fazla katma değer ile YEK kaynaklardan karşılanabilir.” şeklinde konuştu.