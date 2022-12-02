ARES e-mobility atağında

ARES, benzersiz otomobil tasarım, üretim ve satışını İtalya’nın merkezinde gerçekleştiriyor. Modena’da konuşlanan 23.000 m2lik alanından dünyaya karasör yapımında üst nesil ürünler satıyor. ARES’in CEO’su Dany Bahar, Dubai merkezli uzun süreli iş ortağı ve ARES İcra Kurulu Başkanı Waleed Al Ghafari ile birlikte ARES’i kurarak dünyanın ilk konsept karoser yapımı işini başka bir hizmet düzeyine taşıma fırsatını yakaladı.

Otomotiv hayallerini gerçekleştirmenin her aşaması ilk kez tek çatı altında, hızlı bir şekilde ve son derece yüksek bir kalite seviyesinde üretiyor. Geleneksel İtalyan işçiliği değerlerini gelişmiş değerlerle birleştiren ARES, meraklılarının hayallerini ve vizyonlarını gerçekleştirerek başka bir yerde elde edilmesi imkânsız olan benzersiz araçlar yaratıyor. Böylece, tamamen kişiye özel bir ürün sunmayı amaçlayan ortak bir yaratıcı deneyim sunuyor. Özellikle firma ve kişiselleştirme talebine yüksek kaliteli çözümler ile cevap veriyor.

ARES yeni bir atılım ile firma yönetim kuruluna katılan otomotiv, finans ve lüks sektöründen üç yeni hissedarını açıkladı. Alfredo Altavilla, Boris Collardi ve Marco Bizzarri, her biri alanının en önemli isimlerinden. Zürih’de bulunan Ares Studio’da bir araya gelerek E-Mobility serisini ve orta -uzun vadeli strateji hedeflerini paylaştılar. ARES yenilikçi yapısı ile elektrikli ürün yelpazesinde 2023 yılından itibaren E-bisiklet, kickscooter, scooter, şehir arabası üretimlerine başlayacak.

Markanın Ceo’su Dany Bahar, yenilenen yönetim kurulundan ötürü çok memnuniyet duyduklarını ve meydana gelen gelişmelerden ötürü gelecekteki faaliyetlerini planlamak için çok önemli fırsat olduğuna değindi. Özellikle de inovativ Electromobilite ürün yelpazesinde herkes için yenilikçi ürünler sunacaklarını sözlerine ekledi.