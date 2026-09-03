Astor Enerji’den 351,1 milyon liralık sözleşme
Astor Enerji, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından gerçekleştirilen “11 Adet Mobil Hibrit Modül ve Yedek Malzemeleri Temini” ihalesi kapsamında 351,1 milyon liralık sözleşme imzaladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Astor Enerji ihalede en avantajlı teklifi sunarak birinci oldu. Astor Enerji’nin TEİAŞ tarafından hazırlanan uygulama projesini hayata geçirerek, Türkiye’de ilk kez uygulanacak mobil hibrit modül çözümünü elektrik iletim altyapısının kullanımına sunacağı kaydedildi.
KAP bildirimine göre, 351,1 milyon lira tutarındaki sözleşme bedelinin şirketin kamuya açıklanan son gelir tablosundaki brüt satış hasılatına oranı yüzde 3,78 seviyesinde bulunuyor.
Astor Enerji Genel Müdür Yardımcısı Alişan Taştan, enerji iletim altyapısında artan ihtiyaçlara hızlı ve yenilikçi çözümler geliştirmenin önemine dikkati çekerek, “Astor Enerji olarak enerji sektörünün değişen ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, mühendislik ve üretim kabiliyetlerimizi bu ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümler geliştirmek üzere sürekli ileri taşıyoruz.
Enerji iletim sistemi ihtiyaçlarının Astor bünyesinde geliştirilmesine ve üretilmesine özel bir önem göstermekteyiz. TEİAŞ tarafından hazırlanan uygulama projesini hayata geçirdiğimiz Mobil Hibrit Modül de bu yaklaşımımızın önemli örneklerinden biridir. Türkiye’de ilk kez TEİAŞ tarafından uygulanan ve üretimi Astor tarafından gerçekleştirilecek bu çözümle, iletim sistemi bağlantılarında hızlı, pratik ve taşınabilir bir alternatif sunuyoruz” dedi.