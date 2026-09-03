Astor Enerji’den 351,1 milyon liralık sözleşme

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Astor Enerji iha­lede en avantajlı teklifi sunarak birinci oldu. Astor Enerji’nin TEİAŞ tarafından hazır­lanan uygulama projesini hayata geçirerek, Türkiye’de ilk kez uygulanacak mobil hibrit modül çözümünü elektrik iletim altyapısı­nın kullanımına sunacağı kaydedildi.

KAP bildirimine göre, 351,1 milyon lira tu­tarındaki sözleşme bedelinin şirketin kamu­ya açıklanan son gelir tablosundaki brüt sa­tış hasılatına oranı yüzde 3,78 seviyesinde bulunuyor.

Astor Enerji Genel Müdür Yardımcısı Ali­şan Taştan, enerji iletim altyapısında artan ihtiyaçlara hızlı ve yenilikçi çözümler ge­liştirmenin önemine dikkati çekerek, “As­tor Enerji olarak enerji sektörünün değişen ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, mühen­dislik ve üretim kabiliyetlerimizi bu ihtiyaç­lara yönelik yenilikçi çözümler geliştirmek üzere sürekli ileri taşıyoruz.

Enerji iletim sistemi ihtiyaçlarının As­tor bünyesinde geliştirilmesine ve üretilme­sine özel bir önem göstermekteyiz. TEİAŞ tarafından hazırlanan uygulama projesini hayata geçirdiğimiz Mobil Hibrit Modül de bu yaklaşımımızın önemli örneklerinden bi­ridir. Türkiye’de ilk kez TEİAŞ tarafından uygulanan ve üretimi Astor tarafından ger­çekleştirilecek bu çözümle, iletim sistemi bağlantılarında hızlı, pratik ve taşınabilir bir alternatif sunuyoruz” dedi.