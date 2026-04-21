Astor, TEİAŞ ihalesini 528 milyon TL bedelle kazandı

Enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden Astor, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından gerçekleştirilen kritik bir ihalede kazanan taraf oldu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ihale sonucunun şirkete resmi olarak bildirildiği duyuruldu.

Açıklamaya göre ihale, 400/154 kV gerilim seviyesinde ve 250 MVA gücünde oto transformatör teminini kapsıyor. Proje, Türkiye’nin elektrik iletim altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlayacak önemli yatırımlar arasında yer alıyor.

Astor’un kazandığı ihalenin toplam bedelinin KDV hariç 528 milyon TL olduğu belirtildi. Bu büyüklükteki bir proje, şirketin finansal performansı ve sipariş portföyü açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.