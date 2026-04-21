Gdz Elektrik’ten 64 milyar TL yatırım
Aydem Enerji bünyesinde faaliyet gösteren Gdz Elektrik, entegre sistemlerle hem fiziksel hem de teknolojik altyapısını güçlendiriyor.
Özlem SARSIN-İZMİR
Sektörün dönüşümü hakkında değerlendirmelerde bulunan Gdz Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, “Yatırımlarımızı güvenli ve kesintisiz enerji hedefiyle şekillendiriyoruz. Altyapıyı güçlendirirken, yerli ve yenilikçi teknolojileri önceliklendirip dağıtım sistemine müdahale hızını artırıyoruz. 2026, yeni yatırım dönemimizin başlangıcı olması sebebiyle stratejik açıdan kritik önem taşıyor” dedi. Alt yapıyı güçlendirmek için 2026-2030 döneminde kapsamlı bir yatırım programı yürütecek. Şirket, 5 yılda toplam 64,2 milyar TL yatırım planlıyor.
Mevcut SCADA ve IoT uygulamaları geliştirilirken yapay zeka destekli yaklaşımlarla şebekeyi gerçek zamanlı olarak izleyen şirket, şebeke modernizasyonu ve dijital izleme sistemlerinin devreye alınmasıyla, bu hedefin kalıcı bir iyileşmeye dönüştürülmesi planladıklarını anlatan Bayramoğlu şöyle devam etti: “Artık önemli olan sahayı sadece izlemek değil sahada olacakları öngörmek. Bölgedeki 863 trafo merkezi 5 bin 147 hattı izliyor, gerçek zamanlı veri takibi yapıyoruz. 2030 yılı sonuna kadar yaklaşık 2 milyon tüketim noktası uzaktan izlenebilir hale gelecek.”