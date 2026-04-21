Gdz Elektrik’ten 64 milyar TL yatırım

Sektörün dönüşümü hakkında değerlendirmelerde bulunan Gdz Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, “Yatırım­larımızı güvenli ve kesintisiz enerji hedefiyle şekillendiri­yoruz. Altyapıyı güçlendirir­ken, yerli ve yenilikçi teknolo­jileri önceliklendirip dağıtım sistemine müdahale hızını ar­tırıyoruz. 2026, yeni yatırım dönemimizin başlangıcı ol­ması sebebiyle stratejik açı­dan kritik önem taşıyor” dedi. Alt yapıyı güçlendirmek için 2026-2030 döneminde kap­samlı bir yatırım programı yü­rütecek. Şirket, 5 yılda toplam 64,2 milyar TL yatırım plan­lıyor.

Mevcut SCADA ve IoT uy­gulamaları geliştirilirken ya­pay zeka destekli yaklaşım­larla şebekeyi gerçek zaman­lı olarak izleyen şirket, şebeke modernizasyonu ve dijital iz­leme sistemlerinin devreye alınmasıyla, bu hedefin kalıcı bir iyileşmeye dönüştürülme­si planladıklarını anlatan Bay­ramoğlu şöyle devam etti: “Ar­tık önemli olan sahayı sadece izlemek değil sahada olacak­ları öngörmek. Bölgedeki 863 trafo merkezi 5 bin 147 hattı iz­liyor, gerçek zamanlı veri taki­bi yapıyoruz. 2030 yılı sonuna kadar yaklaşık 2 milyon tüke­tim noktası uzaktan izlenebi­lir hale gelecek.”