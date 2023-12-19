‘’Ayakları üzerinde durabilen tarım ekosistemi amaçlıyoruz’’

Mehmet Hanifi GÜLEL

Globalde önde gelen yiyecek ve içecek şirketlerinden biri ola PepsiCo, aynı zamanda dünyanın en büyük tarım işletmelerinden biri olarak yer alıyor. Şirket, PepsiCo Pozitif (Pep+) stratejisi doğrultusunda hayata geçirdiği uygulama ve projelerle sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşmasını desteklemeyi sürdürürken tarım ekosisteminin paydaşlarını da çeşitli platformlarda bir araya getirerek tarımdaki pozitif gelişmelerin hızlanmasına katkı sağlıyor. Faaliyetlerine bu yaklaşım çerçevesinde devam eden PepsiCo Türkiye, sözleşmeli tarımdan yenileyici tarım uygulamalarına, tarımda teknoloji kullanımından çiftçilerin bilinçlendirilmesine yönelik bir dizi çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda PepsiCo Türkiye ve Sürdürülebilirlik Akademisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Tarımda Pozitif Gelecek Sempozyumu’nda tarım ekosisteminin paydaşları İstanbul’da bir araya geldi. “Gıda sistemlerimizde sürdürülebilir bir gelecek: Nasıl Yeniden Şekillendirebiliriz?” ana başlığıyla gerçekleştirilen sempozyumda, toprak ve su kaynaklarının korunmasından tarladan çatala sürdürülebilir bir tarım sistemi oluşturulabilmesi için yapılması gerekenler başta olmak üzere birçok önemli konu başlığı, tarım ekosisteminin önde gelen isimleri tarafından üç farklı panelde ile masaya yatırıldı.

Yenileyici tarım yapacak

PepsiCo Türkiye’nin kendi çatısı altında yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra dirençli bir gıda ekosistemi oluşturulması için iş birliklerini de güçlendirdiğini dile getiren PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen, “Son yıllarda iklim krizi, küresel ısınma, salgınlar ve daha birçok değişkenin etkisiyle gıda ile ilgili endişeler arttı. Toprağı, su kaynaklarını koruyarak, yenileyici tarımı geliştirerek, çiftçilerimizin ve tarımın koşullarını iyileştirerek, teknolojiyi tarımın yararına kullanarak bunu başarabiliriz. PepsiCo olarak kendi ayakları üzerinde durabilen bir tarım ekosistemi oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz, bu konuda tüm paydaşlar olarak hep birlikte çalışabilirsek uzun dönemde sürdürülebilir ve kapsayıcı bir tarım ekosistemi oluşturabiliriz” dedi.

Şirket olarak tarım alanındaki gerçekleştirdikleri faaliyetlere de değinen Şen, Türkiye’de 20 şehirde, toplam 50 bin dekar alanda 200’ün üstünde çiftçiyle sözleşmeli tarım ile ekosistemin gelişimine katkı sağladıklarını söyledi. Şen, Patateste Yenileyici Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında şirket olarak, 2023 yıl sonu itibarıyla tüm patates üretim alanlarının yüzde 50’sinde, yenileyici tarım yapmayı amaçladıklarını duyurdu.

Sağlıklı yaşam içinde gerekli

Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa, bugün sera gazlarında veya su tüketim miktarlarında veya bazı doğal kaynaklarının yok olmasında tarım pratiklerinin ciddi miktarda sürdürülebilirliği engellediğini gözlemediklerini aktardı. ‘’Eğer tarımı sürdürülebilir yapmazsak bir başka şeyin sürdürülebilir olmasının bize ne faydası var?’’ diyen Bursa, ‘’Olmayan bir hayatın sürdürülebilirliğini konuşuyoruz. Olay sadece insanların doğal ihtiyacı olan beslenmesini karşılanması değil aynı zamanda sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için gerçekten tarımın çok daha farklı pratiklerle yapılması lazım’’ diye konuştu.