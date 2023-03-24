Aytemiz, akıllı plaka uygulaması Plodsi ile iş birliğini hayata geçiriyor

Aytemiz, akıllı plaka uygulaması Plodsi ile iş birliğini hayata geçirdi. Sürücüler artık Plodsi üzerinden yaptıkları akaryakıt alışverişlerinde, Aytemiz Vaay sayesinde anında yüzde 3’e varan indirim kazanabilecek.

Aytemiz, araç plakalarını birer ödeme aracına dönüştüren Plodsi uygulaması ile iş birliğini duyurdu. Aytemiz, bu iş birliği kapsamında, Plodsi kullanıcılarına, Aytemiz Vaay uygulamasının avantajlarından biri olan anında yüzde 3’e varan indirim fırsatını sunuyor.

Hepsiburada, İş Bankası (Pazarama), Arabam.com ve Plodsi gibi kurumlar kendi mobil uygulamalarının içerisine ekledikleri Vaay fonksiyonu ile müşterilerine online akaryakıt satış hizmeti verebiliyor.

Aytemiz’in şirket içerisinde IT ve pazarlama ekipleriyle birlikte geliştirdiği Aytemiz Vaay uygulaması; teknolojiyi seven ve tasarrufu önemseyen bilinçli sürücülere sesleniyor.

Uygulamayı kullanan sürücüler, çeşitli kampanyalara, indirimlere ve birçok teknolojik kolaylığa ulaşabiliyor. Vaay uygulaması aynı zamanda çocuğunu ya da evcil hayvanını araçta tek başına bırakmak istemeyenler için de kolay bir akaryakıt alışveriş deneyimi sunuyor. Sürücüler, Aytemiz Vaay sayesinde beklemeden, hızlı ve temassız şekilde yakıt alabiliyorlar.