Azra Galvaniz, GES yatırımlarını stratejik alan olarak belirledi

Azra Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Recep Özekinci; Türkiye’nin başta çatı tipi santraller olmak üzere GES’lerde kullanılmayı bekleyen büyük potansiyeli olduğunu belirterek, Ulusal Enerji Eylem Planı’nda 2035 yılı için güneş enerjisinde 52 bin 900 MW kurulu güce ulaşılacağını belirtti.

Bu hedefin, güneş enerjisinde bugüne kadar yapılan yatırımın dört buçuk katının, gelecek 12 yılda devreye alınması anlamına geldiğini hatırlatan Özekinci, bu kapsamda yerli ekipman üretiminin taşıdığı öneme dikkat çekti.

Türkiye’de üretim yapan tüm firmaları “yerli” olarak niteleyen Özekinci, Azra Galvaniz’in sektöre bakışını şöyle özetledi:

“Ülkemizde yapılacak bu büyük yatırımın tüm değer zincirinde Türkiye’de konuşlu şirketlerin yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Enerji kaynağınızın yerli olması başlı başına yeterli değil. O enerji ürettiğiniz ekipmanın da yerli olması gerekmektedir. Türkiye’nin güneş enerjisinden elde edebileceği teorik kurulu güç 200 bin MW’ın üzerindedir. Sadece bu kaynak bile, ülkemizin Şubat 2024 itibarıyla ulaştığı toplam kurulu güç seviyesinin yaklaşık iki katı düzeyindedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de güneş enerjisinde ana trend çatı tipi GES sistemlerinde yoğunlaşmaktadır. Çatısına birkaç adet panel kurarak evinin enerji ihtiyacını karşılamak, fazla enerjisini şebekeye satmak isteyen vatandaştan, öz tüketiminin kayda değer bölümünü karşılamak için fabrikasının çatısına güneş enerjisi santrali kurmak isteyen sanayiciye kadar, milyonlarca insanımıza değer yaratacak bir kaynaktan söz ediyoruz. Enerji maliyetinin işletmeler üzerindeki etkisini asgari seviyeye indirmek ve hatta bugün hayal gibi görünen ancak benim için hiç de hayal olmayan bir hedefe, yani ülkemizin ‘enerji ihracatçısı bir ülke’ olmasına evrilecek bir noktaya ulaşmak için GES’ler anahtar rol üstleniyor. Bu sisteme ne kadar insanımızı, sanayicimizi, kurumlarımızı dâhil edersek; enerjide bağımsızlık seviyemiz o derecede artacak.”

Türkiye’nin GES gücüne katkı sağlıyor

Azra Galvaniz; yenilenebilir enerji ekipmanlarının yerli üretimini sağlamak amacıyla Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verirken, Güneş ve Rüzgar Enerjisi santrallerine yönelik ekipmanları ürün gamına dâhil etti. “Sürdürülebilir Sanayi Geleceğe Yatırımdır” vizyonu ile yıllık 100 bin ton kapasitesi ile İzmir'in galvaniz kaplama ihtiyacının tamamını karşılayan Azra Galvaniz, yenilenebilir enerji yatırımlarına ekipman üretimi boyutu ile katkı sunarak, “yerli enerjinin yerli ekipman ile üretilmesi” gerektiğine inanıyor. Güneş santrallerinde kullanılan çelik konstrüksiyonlarda müşterilerine özel çözümleri ve kaliteli üretim ile sunan Azra Galvaniz, alanında uzman mühendisleri tarafından en son teknolojiye sahip makinelerinde müşterilerin ihtiyaçlarına özel olarak üretilen bu ekipmanlar ile Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücüne katkı sağlıyor.