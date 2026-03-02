Google Haberler

Batıçim’de stratejik güç birliği

Borsa İstanbul’un köklü şirketlerinden Batıçim, ana hissedarı Çiftay İnşaat ile birleşme kararı aldı. KAP’a yapılan açıklamada, Batıçim, halka açık olmayan Çiftay İnşaat’ı tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bünyesine katmak için başvurdu.

Batıçim’de stratejik güç birliği

Türkiye’nin ve İzmir’in köklü sanayi şirketlerin­den Batı Anadolu Çimen­to Sanayii AŞ (Batıçim), stratejik bir birleşmeye imza atıyor. 2021 yılında Çiftay Grubu tarafından yönetimin devralınmasının ar­dından finansal yapısını hızla güçlendiren Borsa İstanbul’un en köklü şirketlerinden Batıçim, hâ­kim ortağı Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ ile birleşme kararı aldığını açıkladı.

Batıçim tarafından Kamuyu Ay­dınlatma Platformu’na (KAP) ya­pılan açıklamada, tüm aktif ve pa­sifleri ile birlikte Çiftay İnşaat Ta­ahhüt ve Ticaret A.Ş. devralınması suretiyle Batıçim bünyesinde bir­leşilmesi için Sermaye Piyasa­sı Kurulu’na başvurulduğu belir­tildi. Söz konusu birleşme, sadece iki şirketin bir araya gelmesi değil, Ege bölgesi ve Türkiye ekonomisi için önemli bir sanayi ekosistemi­nin tek elden yönetilmesi anlamı­na geliyor. Birleşme kapsamında, halka açık olmayan Çiftay İnşaat, tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir kül halinde Batıçim bünyesi­ne katılırken, sürecin SPK izinle­rine bağlı olarak bu yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Büyük bir yapısal dönüşüm

1966'dan bu yana Türk sanayi­sinin bayrağını taşıyan Batıçim, bu birleşmeyle birlikte sadece bir çimento üreticisi değil, madenci­likten lojistiğe, enerjiden ihracat ve inşaata uzanan entegre bir sa­nayi grubuna dönüşüyor.

Yapılan açıklamada, “Şirketin öz kaynak yapısı tek bir bilanço altında toplanarak, uluslarara­sı pazarlarda çok daha güçlü bir yatırım ve finansman kapasitesi­ne ulaşılacak. Madencilik ve çi­mento operasyonlarının entegre edilmesi, şirketi bölgenin en güç­lü oyuncularından biri haline ge­tirecek. Batıçim’in finansal ya­pısında son yıllarda yaşanan iyi­leşmeye birleşmenin getireceği sinerji de eklenince yatırım yap­ma kabiliyeti artarken, büyümesi hızlanacak” denildi.

Çiftay Grubu, 17 Ağustos 2021 tarihinde Batıçim Batı Anado­lu’nun yaklaşık yüzde 30 oranın­daki hissesini satın aldı. Geçen yı­lın nisan ayında da Batıçim Batı Anadolu ve Batısöke Çimento ye­niden yapılanma kararı doğrultu­sunda stratejik bir dönüşüm sü­reci başlattığını açıkladı. Grup şirketlerinin yeniden yapılanma süreci çimento üretim faaliyetle­rinin tek çatı altında birleştiril­mesi, ticaret ünvanlarında deği­şikliğe gidilmesi ve gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi şek­linde üç temel adımdan oluşuyor. Çimento üretim faaliyetleri Batı­söke çatısı altında toplanacak ve şirketin adı ‘Batıçim Çimento Sa­nayi’ olarak güncellenecek. İzmir Bornova’daki 700 dönümlük fab­rika arsası ve Erzene’deki arazi, kurulacak Gayrimenkul Yatırım Fonları aracılığıyla dev projelere dönüştürülecek. Batıçim’in Çiftay ile birleşme süreci de bu yeniden yapılanmanın son adımı olacak ve şirket holding haline dönüşecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar