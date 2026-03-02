Batıçim’de stratejik güç birliği

Türkiye’nin ve İzmir’in köklü sanayi şirketlerin­den Batı Anadolu Çimen­to Sanayii AŞ (Batıçim), stratejik bir birleşmeye imza atıyor. 2021 yılında Çiftay Grubu tarafından yönetimin devralınmasının ar­dından finansal yapısını hızla güçlendiren Borsa İstanbul’un en köklü şirketlerinden Batıçim, hâ­kim ortağı Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ ile birleşme kararı aldığını açıkladı.

Batıçim tarafından Kamuyu Ay­dınlatma Platformu’na (KAP) ya­pılan açıklamada, tüm aktif ve pa­sifleri ile birlikte Çiftay İnşaat Ta­ahhüt ve Ticaret A.Ş. devralınması suretiyle Batıçim bünyesinde bir­leşilmesi için Sermaye Piyasa­sı Kurulu’na başvurulduğu belir­tildi. Söz konusu birleşme, sadece iki şirketin bir araya gelmesi değil, Ege bölgesi ve Türkiye ekonomisi için önemli bir sanayi ekosistemi­nin tek elden yönetilmesi anlamı­na geliyor. Birleşme kapsamında, halka açık olmayan Çiftay İnşaat, tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir kül halinde Batıçim bünyesi­ne katılırken, sürecin SPK izinle­rine bağlı olarak bu yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Büyük bir yapısal dönüşüm

1966'dan bu yana Türk sanayi­sinin bayrağını taşıyan Batıçim, bu birleşmeyle birlikte sadece bir çimento üreticisi değil, madenci­likten lojistiğe, enerjiden ihracat ve inşaata uzanan entegre bir sa­nayi grubuna dönüşüyor.

Yapılan açıklamada, “Şirketin öz kaynak yapısı tek bir bilanço altında toplanarak, uluslarara­sı pazarlarda çok daha güçlü bir yatırım ve finansman kapasitesi­ne ulaşılacak. Madencilik ve çi­mento operasyonlarının entegre edilmesi, şirketi bölgenin en güç­lü oyuncularından biri haline ge­tirecek. Batıçim’in finansal ya­pısında son yıllarda yaşanan iyi­leşmeye birleşmenin getireceği sinerji de eklenince yatırım yap­ma kabiliyeti artarken, büyümesi hızlanacak” denildi.

Çiftay Grubu, 17 Ağustos 2021 tarihinde Batıçim Batı Anado­lu’nun yaklaşık yüzde 30 oranın­daki hissesini satın aldı. Geçen yı­lın nisan ayında da Batıçim Batı Anadolu ve Batısöke Çimento ye­niden yapılanma kararı doğrultu­sunda stratejik bir dönüşüm sü­reci başlattığını açıkladı. Grup şirketlerinin yeniden yapılanma süreci çimento üretim faaliyetle­rinin tek çatı altında birleştiril­mesi, ticaret ünvanlarında deği­şikliğe gidilmesi ve gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi şek­linde üç temel adımdan oluşuyor. Çimento üretim faaliyetleri Batı­söke çatısı altında toplanacak ve şirketin adı ‘Batıçim Çimento Sa­nayi’ olarak güncellenecek. İzmir Bornova’daki 700 dönümlük fab­rika arsası ve Erzene’deki arazi, kurulacak Gayrimenkul Yatırım Fonları aracılığıyla dev projelere dönüştürülecek. Batıçim’in Çiftay ile birleşme süreci de bu yeniden yapılanmanın son adımı olacak ve şirket holding haline dönüşecek.