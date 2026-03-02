Batıliman, Lydia Yeşil Enerji ile birleşiyor

Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem gören Lydia Yeşil Ener­ji Kaynakları AŞ, stratejik büyü­me vizyonu doğrultusunda Ba­tıliman Liman İşletmeleri AŞ’yi tüm aktif ve pasifleriyle birlikte devralarak bünyesinde birleştir­me kararı aldı. Her iki şirketin 27 Şubat 2026 tarihli yönetim kuru­lu kararları doğrultusunda başla­tılan birleşme süreci kapsamın­da Batıliman, tasfiyesiz infisah yoluyla tüm aktif ve pasifleriy­le Lydia Enerji’ye devredilecek. Birleşmenin tamamlanmasının ardından liman faaliyetleri, hal­ka açık iştirak yapısı altında yeni unvanı BATILYDİA Liman İşlet­meleri Anonim Şirketi üzerinden sürdürülecek. Bu birleşmenin, Lydia’nın faaliyet alanını liman işletmeciliği ve entegre lojistik operasyonları odağında yeniden konumlandıran stratejik bir dö­nüşüm adımı olduğu belirtildi.

Birleşme işlemi, taraf şirketle­rin SPK düzenlemelerine uygun şekilde hazırlanmış ve bağım­sız denetimden geçmiş 31 Ara­lık 2025 tarihli finansal tablola­rı esas alınarak gerçekleştirile­cek. KAP’a yapılan açıklamada da “Mevcut ortakların yeni pay alma hakları (rüçhan) kısıtla­narak Şirket sermayesinin art­tırılmasına, bu defa arttırılan 1.885.999,48 TL değerinde ser­mayeye karşılık gelen payların tamamının Batıliman Liman İş­letmeleri A.Ş.’nin devralınması karşılığında, Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.’nin ortaklarına tahsis edilmesine, böylece Şir­ket’in sermayesinin 3.777.069,16 TL’ye çıkarılması için esas söz­leşme tadil tasarısı hazırlanma­sına” karar verildiği belirtildi.

Halka açık yapı ve operasyonel sinerji

Liman operasyonlarının halka açık bir şirket çatısı altında top­lanması, kurumsal yönetim ilke­leri doğrultusunda şeffaflık ve hesap verebilirlik standartlarını daha da güçlendirmesi ve finans­mana erişim imkânlarını destek­lemesi bekleniyor.

Ayrıca lojistik ve enerji alanla­rında Batıçim’in mevcut operas­yonel yetkinliklerinin bütüncül bir yaklaşımla yönetilmesi saye­sinde oluşacak sinerjinin operas­yonel verimliliği artırması, ölçek ekonomisi avantajı sağlaması ve uzun vadeli sürdürülebilir büyü­meye katkı sunması öngörülüyor. Bu adım aynı zamanda grup iş­tirak yapısının sadeleştirilmesi amacını da taşıyor.

Birleşme sonrasında BATILY­DİA Liman İşletmeleri AŞ, liman işletmeciliğinde kapasite artı­şı, operasyonel verimlilik odak­lı yönetim, düzenli ve öngörüle­bilir nakit akışı üretimi, finansal dayanıklılığı güçlendiren bilanço yapısı ile sektörde büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.

Bu stratejik adım ile Lydia Ye­şil Enerji, liman işletmeciliğini ana faaliyet odağı haline getire­rek operasyonel ve finansal bü­yümesini yeni bir evreye taşıyor.