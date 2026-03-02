Batıliman, Lydia Yeşil Enerji ile birleşiyor
Batıliman Liman İşletmeleri AŞ, tüm varlık ve yükümlülükleriyle birlikte Lydia Yeşil Enerji Kaynakları AŞ bünyesinde birleşme kararı aldı. Batıçim de ana hissedarı Çiftay İnşaat ile birleşecek.
Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem gören Lydia Yeşil Enerji Kaynakları AŞ, stratejik büyüme vizyonu doğrultusunda Batıliman Liman İşletmeleri AŞ’yi tüm aktif ve pasifleriyle birlikte devralarak bünyesinde birleştirme kararı aldı. Her iki şirketin 27 Şubat 2026 tarihli yönetim kurulu kararları doğrultusunda başlatılan birleşme süreci kapsamında Batıliman, tasfiyesiz infisah yoluyla tüm aktif ve pasifleriyle Lydia Enerji’ye devredilecek. Birleşmenin tamamlanmasının ardından liman faaliyetleri, halka açık iştirak yapısı altında yeni unvanı BATILYDİA Liman İşletmeleri Anonim Şirketi üzerinden sürdürülecek. Bu birleşmenin, Lydia’nın faaliyet alanını liman işletmeciliği ve entegre lojistik operasyonları odağında yeniden konumlandıran stratejik bir dönüşüm adımı olduğu belirtildi.
Birleşme işlemi, taraf şirketlerin SPK düzenlemelerine uygun şekilde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2025 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilecek. KAP’a yapılan açıklamada da “Mevcut ortakların yeni pay alma hakları (rüçhan) kısıtlanarak Şirket sermayesinin arttırılmasına, bu defa arttırılan 1.885.999,48 TL değerinde sermayeye karşılık gelen payların tamamının Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.’nin devralınması karşılığında, Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.’nin ortaklarına tahsis edilmesine, böylece Şirket’in sermayesinin 3.777.069,16 TL’ye çıkarılması için esas sözleşme tadil tasarısı hazırlanmasına” karar verildiği belirtildi.
Halka açık yapı ve operasyonel sinerji
Liman operasyonlarının halka açık bir şirket çatısı altında toplanması, kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda şeffaflık ve hesap verebilirlik standartlarını daha da güçlendirmesi ve finansmana erişim imkânlarını desteklemesi bekleniyor.
Ayrıca lojistik ve enerji alanlarında Batıçim’in mevcut operasyonel yetkinliklerinin bütüncül bir yaklaşımla yönetilmesi sayesinde oluşacak sinerjinin operasyonel verimliliği artırması, ölçek ekonomisi avantajı sağlaması ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye katkı sunması öngörülüyor. Bu adım aynı zamanda grup iştirak yapısının sadeleştirilmesi amacını da taşıyor.
Birleşme sonrasında BATILYDİA Liman İşletmeleri AŞ, liman işletmeciliğinde kapasite artışı, operasyonel verimlilik odaklı yönetim, düzenli ve öngörülebilir nakit akışı üretimi, finansal dayanıklılığı güçlendiren bilanço yapısı ile sektörde büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.
Bu stratejik adım ile Lydia Yeşil Enerji, liman işletmeciliğini ana faaliyet odağı haline getirerek operasyonel ve finansal büyümesini yeni bir evreye taşıyor.