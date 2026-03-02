Google Haberler

Batıliman, Lydia Yeşil Enerji ile birleşiyor

Batıliman Liman İşletmeleri AŞ, tüm varlık ve yükümlülükleriyle birlikte Lydia Yeşil Enerji Kaynakları AŞ bünyesinde birleşme kararı aldı. Batıçim de ana hissedarı Çiftay İnşaat ile birleşecek.

Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem gören Lydia Yeşil Ener­ji Kaynakları AŞ, stratejik büyü­me vizyonu doğrultusunda Ba­tıliman Liman İşletmeleri AŞ’yi tüm aktif ve pasifleriyle birlikte devralarak bünyesinde birleştir­me kararı aldı. Her iki şirketin 27 Şubat 2026 tarihli yönetim kuru­lu kararları doğrultusunda başla­tılan birleşme süreci kapsamın­da Batıliman, tasfiyesiz infisah yoluyla tüm aktif ve pasifleriy­le Lydia Enerji’ye devredilecek. Birleşmenin tamamlanmasının ardından liman faaliyetleri, hal­ka açık iştirak yapısı altında yeni unvanı BATILYDİA Liman İşlet­meleri Anonim Şirketi üzerinden sürdürülecek. Bu birleşmenin, Lydia’nın faaliyet alanını liman işletmeciliği ve entegre lojistik operasyonları odağında yeniden konumlandıran stratejik bir dö­nüşüm adımı olduğu belirtildi.

Birleşme işlemi, taraf şirketle­rin SPK düzenlemelerine uygun şekilde hazırlanmış ve bağım­sız denetimden geçmiş 31 Ara­lık 2025 tarihli finansal tablola­rı esas alınarak gerçekleştirile­cek. KAP’a yapılan açıklamada da “Mevcut ortakların yeni pay alma hakları (rüçhan) kısıtla­narak Şirket sermayesinin art­tırılmasına, bu defa arttırılan 1.885.999,48 TL değerinde ser­mayeye karşılık gelen payların tamamının Batıliman Liman İş­letmeleri A.Ş.’nin devralınması karşılığında, Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.’nin ortaklarına tahsis edilmesine, böylece Şir­ket’in sermayesinin 3.777.069,16 TL’ye çıkarılması için esas söz­leşme tadil tasarısı hazırlanma­sına” karar verildiği belirtildi.

Halka açık yapı ve operasyonel sinerji

Liman operasyonlarının halka açık bir şirket çatısı altında top­lanması, kurumsal yönetim ilke­leri doğrultusunda şeffaflık ve hesap verebilirlik standartlarını daha da güçlendirmesi ve finans­mana erişim imkânlarını destek­lemesi bekleniyor.

Ayrıca lojistik ve enerji alanla­rında Batıçim’in mevcut operas­yonel yetkinliklerinin bütüncül bir yaklaşımla yönetilmesi saye­sinde oluşacak sinerjinin operas­yonel verimliliği artırması, ölçek ekonomisi avantajı sağlaması ve uzun vadeli sürdürülebilir büyü­meye katkı sunması öngörülüyor. Bu adım aynı zamanda grup iş­tirak yapısının sadeleştirilmesi amacını da taşıyor.

Birleşme sonrasında BATILY­DİA Liman İşletmeleri AŞ, liman işletmeciliğinde kapasite artı­şı, operasyonel verimlilik odak­lı yönetim, düzenli ve öngörüle­bilir nakit akışı üretimi, finansal dayanıklılığı güçlendiren bilanço yapısı ile sektörde büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.

Bu stratejik adım ile Lydia Ye­şil Enerji, liman işletmeciliğini ana faaliyet odağı haline getire­rek operasyonel ve finansal bü­yümesini yeni bir evreye taşıyor.

Batıçim'de stratejik güç birliği
Kaynak: HABER MERKEZİ
