Beşiktaş formasında Tera imzası

Başak Nur GÖKÇAM

Törende ko­nuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, iş birliğine yönelik şun­ları söyledi: "Tera Holding, önü­müzdeki iki sezon boyunca fut­bol takımımızın sırt sponsoru olarak katkı sağlayacak. Ayrıca, ülkemizi Euroleague’de tem­sil edecek olan erkek basketbol takımımıza da bir sponsorluk desteği verdiler. Tera, önümüz­deki sezon basketbol erkek ta­kımımızın da sırt sponsoru ola­rak basketbol formalarımıza adını yazdırdı.” Sponsorluk an­laşmasının yalnızca forma des­teğiyle sınırlı kalmayacağını ifade eden Adalı, kulüp ile Tera Holding arasında sermaye piya­saları, finansman, yatırım ban­kacılığı ve diğer potansiyel fi­nansal çözümler kapsamında iş birliği olanaklarının değerlen­dirilmesi için görüşmelere baş­landığını açıkladı.

Adalı, Beşiktaş taraftarının kulübe destek veren markalarla güçlü bir bağ kurduğunu vurgu­layarak, anlaşmanın uzun yıllar devam etmesini temenni etti. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, iş bir­liğinin kulübün finansal yapı­sının güçlenmesine katkı sun­masını hedeflediklerini söyledi. Futbolun yalnızca sportif değil, aynı zamanda önemli bir eko­nomik boyuta sahip olduğunu belirten Tezmen, kalıcı sportif başarı için ekonomik istikra­rın kritik olduğuna dikkat çek­ti. Tezmen, “Kalıcı başarı için ekonomik istikrar ve güç ger­çekten büyük fark yaratıyor. Burada doğru iş ortaklıkları, sürdürülebilir bir ekonomik yapı, her zamankinden daha da önemli” diye konuştu.

Beşiktaş’ın geleceğine ilişkin iddiasını da ortaya koyan Emre Tezmen, “Eminim ki önümüz­deki süreçte finansal açıdan en güçlü takım Beşiktaş olacak” iadelerini kullandı. İş birliği­nin sportif başarıyla taçlanma­sını dileyen Tezmen, Beşiktaş ile birlikte şampiyonluk kutla­ma temennisinde bulundu.