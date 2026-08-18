Beşiktaş formasında Tera imzası
Beşiktaş, Tera Holding ile futbol A Takımı ve erkek basketbol takımını kapsayan forma sırt sponsorluğu anlaşmasına imza attı.
Başak Nur GÖKÇAM
Törende konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, iş birliğine yönelik şunları söyledi: "Tera Holding, önümüzdeki iki sezon boyunca futbol takımımızın sırt sponsoru olarak katkı sağlayacak. Ayrıca, ülkemizi Euroleague’de temsil edecek olan erkek basketbol takımımıza da bir sponsorluk desteği verdiler. Tera, önümüzdeki sezon basketbol erkek takımımızın da sırt sponsoru olarak basketbol formalarımıza adını yazdırdı.” Sponsorluk anlaşmasının yalnızca forma desteğiyle sınırlı kalmayacağını ifade eden Adalı, kulüp ile Tera Holding arasında sermaye piyasaları, finansman, yatırım bankacılığı ve diğer potansiyel finansal çözümler kapsamında iş birliği olanaklarının değerlendirilmesi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Adalı, Beşiktaş taraftarının kulübe destek veren markalarla güçlü bir bağ kurduğunu vurgulayarak, anlaşmanın uzun yıllar devam etmesini temenni etti. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, iş birliğinin kulübün finansal yapısının güçlenmesine katkı sunmasını hedeflediklerini söyledi. Futbolun yalnızca sportif değil, aynı zamanda önemli bir ekonomik boyuta sahip olduğunu belirten Tezmen, kalıcı sportif başarı için ekonomik istikrarın kritik olduğuna dikkat çekti. Tezmen, “Kalıcı başarı için ekonomik istikrar ve güç gerçekten büyük fark yaratıyor. Burada doğru iş ortaklıkları, sürdürülebilir bir ekonomik yapı, her zamankinden daha da önemli” diye konuştu.
Beşiktaş’ın geleceğine ilişkin iddiasını da ortaya koyan Emre Tezmen, “Eminim ki önümüzdeki süreçte finansal açıdan en güçlü takım Beşiktaş olacak” iadelerini kullandı. İş birliğinin sportif başarıyla taçlanmasını dileyen Tezmen, Beşiktaş ile birlikte şampiyonluk kutlama temennisinde bulundu.