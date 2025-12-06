Big Yellow, Blackstone ile satın alma görüşmelerini sonlandırdı

Big Yellow Group, perşembe günü yaptığı açıklamada Blackstone ile devam eden görüşmelerin durdurulduğunu duyurdu. Blackstone, ekim ayında Big Yellow için potansiyel bir satın alma teklifini değerlendirdiğini açıklamıştı. İngiltere devralma kuralları kapsamında Blackstone’un 8 Aralık’a kadar bağlayıcı bir teklif sunması ya da görüşmelerden çekilmesi gerekiyordu.

Yönetim kurulu kararı belirleyici oldu

Şirketten yapılan açıklamada, Blackstone’un olası teklifin geldiği değerleme seviyesine ilişkin güncel bir değerlendirme sunduğu, ancak Big Yellow yönetim kurulunun bunu şirketin güçlü performansı, stratejisi ve iş modeli çerçevesinde ele aldığı belirtildi. Bu değerlendirme sonucunda, Blackstone ile görüşmeleri sürdürmek için herhangi bir gerekçe bulunmadığına karar verildi.

Big Yellow ayrıca, “koy ya da vazgeç” olarak bilinen süre sınırının uzatılmayacağını da net biçimde vurguladı. Bu hafta başında Sky News, Blackstone’un satın alma ilgisinden vazgeçmeyi ciddi şekilde gündemine aldığını bildirmişti.