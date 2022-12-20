BiSU’nun çevreci filosuna, Rakun’dan 100 elektrikli motosiklet katıldı

Ford Otosan açıklamasına göre, düşük karbon ayak izine sahip, sessiz operasyonlara imza atan Rakun araçları, doğa dostu mobiliteyi desteklemenin yanında geniş filo ihtiyaçlarını düşük maliyetlerle karşılıyor. Hızla yükselen e-ticaret ve hafif mobilite trendine yönelik ihtiyaçlardan yola çıkan Ford Otosan’ın son nokta teslimatına hizmet eden, çevreci ve yenilikçi araç üretme amacıyla hayata geçirdiği tam elektrikli iki ve üç tekerlekli motosikletleri Rakun, ticari filoları büyütmeye devam ediyor. Son bir yıllık dönemde 10 katlık ciro büyümesiyle dikkat çeken BiSU, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çevreci araçlara yatırım yapmayı sürdürüyor. 100’ün üzerindeki deposu üzerinden, temel ihtiyaç ürünlerini çoklu paketlerde ve ekonomik boylarda, 30 dakika gibi kısa bir sürede tüketiciye ulaştıran BiSU, elektrikli araçların toplam filo içerisindeki payını yüzde 25 seviyesine çıkararak sektörde önemli bir başarıya imza attı.

Filolar için önemli maliyet avantajlarına sahip

BiSU, Rakun’un elektrikli motosikletleriyle İstanbul’da Anadolu ve Avrupa yakasında toplam 67 noktada operasyon yürütüyor. Rak un e-motosikletler, operasyonlarını çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Ayrıca araçların ‘sessiz motoru’, özellikle akşam veya gece saatlerinde yapılan siparişlerde gürültü kirliliğinin önüne geçiyor. Yük taşıma kapasitesi ve yokuşta bile yüksek performans sağlayan yapısı sayesinde operasyonlardaki başarıyı artırıyor. Tüm teknolojisi, tasarımı ve üretimiyle market, yemek, lojistik ve kargo sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yanı sıra belediyelere de farklı iş modelleriyle hizmet sunuyor. Yenilikçi ve hafif mobilite çözümleri arayan tüm şirket ve kurumların büyük filo ihtiyaçlarına kiralama ve satın alma seçenekleriyle yanıt veriyor.