Bodrum Mutfak Mobilya’dan yeni model
Mutfak dekorasyonun vazgeçilmez renklerinden olan krem, Bodrum Mutfak Mobilya’nın İnci modelinde dikkat çeken bir görünüme kavuşuyor. Adını tasarımdaki renk tonlarından alan yeni model, country tarzı ve iç organizasyondaki modern çözüm önerileriyle her yaşa hitap ediyor.
Birbirinden özel ve dekoratif tasarımlara sahip Bodrum Mutfak Mobilya, krem renginin zarifliğini ve ferahlığını yansıtan İnci mutfak modelini tasarladı.
Geleneksel ve modern detayların buluştuğu Bodrum Mutfak Mobilya’nın İnci mutfak modeli, country tarzın hakim olduğu modern dokunuşlar ile mutfakta geçirilen zamanı keyifli hale getiriyor. Dekorasyona uyum sağlayan eğimli davlumbaz giydirmesi ile farklılığı yakalayan Bodrum Mutfak Mobilya’nın İnci modeli, yaratıcı çözümleriyle mutfakların çehresini değiştirecek.
Ekmekleri kesmeye yarayan tabla ile tasarlanan ekmeklik dolabı sayesinde mekandan tasarruf sağlayan İnci mutfak modeli, saray kapak özelliğiyle ön plana çıkıyor.