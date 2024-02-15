Bosch 2023'te satışlarını yükseltti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bosch Grubu, 2023 mali yılının zorluklarına rağmen beklentilerini karşıladı. Ön rakamlara göre, grup, 2023'te, döviz kuru etkilerinden arındırıldıktan sonra, yüzde 8 büyüyerek 91,6 milyar avroluk satış gerçekleştirdi.

2022'de yüzde 4,3 olarak gerçekleşen FVÖK marjı, yüzde 5'e ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Stefan Hartung, şirketin Bosch açısından 2023 yılının beklenenden daha zorlu geçtiğini, üstün bir çabayla satışları artırmayı ve marjları iyileştirmeyi başardıklarını aktardı.

Geçen mali yılda Bosch'un büyüme alanlarını daha da genişletmeyi, mobilite işinin dönüşümünü ilerletmeyi ve tüm iş alanlarında rekabet gücünü artırmayı başardığını vurgulayan Hartung, "Geleceği şekillendirecek teknolojilere, özellikle de iklim eylemiyle ilgili teknolojilere proaktif bir şekilde yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ancak, pazardaki ivmenin yavaşlaması ile, bu teknolojilerin pazarda yaygınlaşmasında bir gecikme yaşandığını görüyoruz. Güncel sipariş durumuna yanıt vermemiz ve rekabet gücümüz üzerinde daha fazla çalışmamız gerekiyor. Gelecekteki büyümemizi ancak bu şekilde finanse edebiliriz." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğiyle mücadele

İklim değişikliğiyle mücadele, Bosch gibi teknoloji şirketleri açısından önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor ve çok sayıda iş fırsatının önünü açıyor.

Bosch kısa süre önce ABD merkezli tüketici elektroniği fuarı CES'te sürdürülebilir enerji kullanımına yönelik teknolojiler ve çözümler sundu.

Hartung, mevcut iklim politikalarının birçok şirket için iş ortamını istikrarsızlaştırdığına inandığını belirterek, "Yakın zamanda Almanya'nın elektrikli otomobil sübvansiyonlarını aniden kaldırmasında gördüğümüz gibi, uygulamalar tutarsız olduğunda, sorunlar ortaya çıkıyor. Düzensiz bir politika yapısı uzun vadeli satın alma kararlarını engelliyor. Aslında ekonominin daha fazla öngörülebilirliğe ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Bosch, yarı iletken işi gibi tanımladığı büyüme alanlarını da başarıyla genişletmeye devam ediyor. ESMC Avrupa ortak girişimine yaptığı yatırım ve Roseville, ABD'de bir yonga plakası fabrikası satın almasıyla Bosch, 2023'te önemli yatırım kararları aldı.

Şirket, silikon karbür çiplerini veya kısaca SiC yongaların üretimi ile daha fazla büyümeyi hedefliyor. Bu yarı iletkenler elektrikli otomobillerin güç elektroniğinde kullanılıyor ve sürüş menzilini artırabiliyor.