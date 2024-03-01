BSH, 2024 yılında 100 milyon euronun üzerinde yatırım yapacak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Avrupa’nın önde gelen ev aletleri üreticisi BSH, dört ana yönetim bölgesinden biri olan Gelişen Pazarlar Bölgesi (REM), stratejik önemi ve operasyonlarıyla öncü konumunu koruyor. Nisan 2020’den bu yana Türkiye’den yönetilen bölge 2023’te de yatırımların merkezi oldu.

BSH, bu yıl Tekirdağ’ın Çerkezköy içesinde bulunan üretim üssünde başta kapasite artışı olmak üzere 100 milyon euronun üzerinde yatırım yapacak. BSH Ev Aletleri Grubu’nun Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın ile BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CFO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedef Ataman, bölgenin 2023 yılı performansını ve gelecekteki hedeflerini basın toplantısıyla duyurdu.

Gökhan Sığın, dünya çapında 39 fabrikası ve 63 bin çalışanı ile BSH’nin dokunduğu en büyük coğrafya olan Gelişen Pazarlar Bölgesi’nde iyi bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, “130 ülke ile çok geniş bir coğrafyada 4,6 milyarlık nüfusu barındıran bölgemizde, 2024’te kârlı büyümemizi sürdürme hedefiyle çalışıyoruz. 13 iştirak, 9 fabrika, geniş marka portföyü, yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz ile REM Gelişen Pazarlar Bölgesi’nde 2023’ü iyi bir performansla tamamladık” dedi.

Türkiye, ihracat ve yatırım merkezi oldu

REM’de 2027’ye kadar her yıl çift haneli büyümeyi hedeflerini kaydeden Sığın, 2020’de yakaladıkları ivmenin devam ettiğini aktararak, “REM pazar büyüklüğünün 2030’a kadar 51 milyar euroya ulaşmasını bekliyoruz. Bu başarının taşıyıcı gücü ise Türkiye oldu. BSH Ev Aletleri Grubu’nun dünyadaki en büyük tesisi olan BSH Çerkezköy fabrikamızın üretiminin %56’sını ihraç ediyoruz.

Başta Avrupa olmak üzere 150 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kendi bölgemizdeki 44 ülkeye Türkiye’den ürün gönderiyoruz. Çerkezköy’de üretilen ürünlerimiz Çin’e kadar ulaşıyor. Bu aynı zamanda Çin’e trenle yapılan ilk sevkiyat özelliği taşıyor. Global pazardaki konumumuzu daha da güçlendiriyoruz” diye konuştu.

Mısır’daki yeni fabrikada 80 bin fırın üretecek

Bölgede 10 binden fazla kişiye istihdam sağlayan BSH’nin Mısır’daki yeni fabrikayla beraber doğrudan ve dolaylı 1000 kişiye daha istihdam edeceğini belirten Sığın, son teknoloji ürününü fabrikanın sürdürülebilirlik yaklaşımıyla tasarlandığını ve HF filtresi gibi bazı teknolojilerin Mısır’da ilk kez uygulandığını paylaştı.

Sığın, geçen yıl temeli atılan fabrikada 2025’te 80 bin adet fırın üretilmesinin planlandığını kaydetti. Türkiye’nin üretim, Ar-Ge, insan kaynağının yanı sıra iş modellerinde de bölgeye rol model olduğunu kaydeden Sığın, yeni nesil deneyim mağazacılığının tüm dünyada öne çıktığını, BSH’nin Türkiye’de Bosch, Siemens ve Profilo marka konseptli 3000’den fazla lokasyonda mağazasının yer aldığını bildirdi.

Yüzde 50 geri dönüşümlü malzeme kullanımı hedefliyor

Sığın, enerji verimliliğini artıran projeleri ve yeşil enerji kullanımı hassasiyeti ile 2020’den bu yana Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını tüm lokasyonlarında karbon-nötr olarak gerçekleştirdiklerini söyledi. BSH Türkiye’nin son 5 yılda yaklaşık 26.810 MWh enerji tasarrufuyla 10 bin 723 ton CO2 emisyonu tasarrufu da sağladığını ileten Sağın, bunun yaklaşık 4 kişilik 116 bin 568 ailenin enerji tüketimine tekabül ettiğini belirtti.

2030’a kadar kullanılan elektriğin yüzde 100’ünü yeşil enerji kaynaklarından elde etmek için çalışmalarının sürdüğüne değinen Sağın, “Yakın bir zamanda su kıtlığı tehdidiyle karşı karşıya olan Ergene bölgesinde yer alan fabrikamızda 2017-2023 yıllarını kapsayan dönemde yaklaşık 523 bin m3 (%30) su tasarrufunda bulunduk. Bu oran, 209 olimpik havuzuna tekabül ediyor. Yine 2030’a kadar ürünlerimizin %50’sini geri dönüştürülmüş malzemelerden üretmeyi ve ürünlerdeki yeniden kullanılabilir malzeme oranını en az %95’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

REM bölgesinin lokomotifi Türkiye oldu

BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CFO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedef Ataman, bu yıl itibarıyla önümüzdeki dönem için yatırım planlarını iki katına çıkardıklarını belirterek, özellikle teknolojiye yatırımlarıyla gezegene ve müşterilerine olan sorumluluklarının bilincinde, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini aktardı.

Ataman, “Yeni fabrika ve iştiraklerimiz, kapasite artırımlarımız, Ar-Ge yatırımlarımız, büyüyen mağaza ve bayii ağımız ile de bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl Gelişen Pazarlar Bölgesi’nin lokomotifi Türkiye oldu. Türkiye’de faaliyete başladığımızdan bu yana 1,3 milyar euro tutarında yatırım ile ülkenin üretimine, ihracatına, istihdamına katkı sağladık. Bu yıl da yatırımlarımızı hem Türkiye hem de bölgede sürdürerek karlı büyümemizi koruyacağız” diye konuştu.