Bulls GSYO’dan Sekuro Plastik’e yatırım

Bulls GSYO, girişim sermeyesi yatırımları kapsamında Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.’ye yatırım yapma kararı aldı. Bu kapsamda şirket sermayesinin yüzde 27,18’ine karşılık gelen 51 milyon adet pay, 7 milyon 770 bin dolar tutarındaki bedel karşılığında Murat Hakan Çil’den devralınacak.

Pay devrine ilişkin sözleşme imzalanırken, sözleşmede öngörülen kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olarak devir işlemi tamamlanacak. Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, devir işleminin tamamlanmasının ardından Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin katma değeri yüksek yeni bir alanda faaliyet göstermesi hedefleniyor. Şirket faaliyetlerine ilişkin stratejik alternatifler kapsamında; başta teknoloji, yazılım ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler olmak üzere çeşitli şirketlerle olası stratejik iş birlikleri, stratejik ortaklıklar ve benzeri kurumsal işlemler değerlendiriliyor.

KAP açıklamasında, “Söz konusu stratejik planlama sürecinde, Şirket açısından katma değeri en yüksek stratejik alternatifin belirlenmesi hedeflenmekte olup, bu aşamada kesinleşmiş herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Stratejik planlama sürecinin somutlaşması ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamuya açıklanmasını gerektiren bir gelişme olması halinde yatırımcılarımız Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla ayrıca bilgilendirilecektir” denildi.

Katma değeri yüksek yeni bir alanda faaliyet gösterecek

Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, yatırım kararına ilişkin yaptığı açıklamada, şu mesajları paylaştı:

“Girişim sermayesi yatırımlarımızda sürdürülebilir büyüme potansiyeli taşıyan ve farklı alanlarda değer yaratma fırsatı sunan şirketlere odaklanıyoruz. Sekuro Plastik’e yatırımımızı da bu yaklaşımımız doğrultusunda değerlendiriyoruz. Pay devrinin tamamlanmasının ardından Sekuro Plastik’in mevcut potansiyelini katma değeri yüksek yeni iş alanlarına taşımayı hedefliyoruz. Özellikle teknoloji, yazılım ve enerji gibi büyüme potansiyeli yüksek alanlarda oluşabilecek stratejik iş birlikleri ve ortaklık fırsatlarını yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki dönemde şirketin potansiyelini en yüksek seviyeye taşıyacak alternatifleri değerlendirerek yatırımcılarımız için sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz.”