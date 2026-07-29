Danista, ICU Girişim’in hisselerini devralıyor

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Danista Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Danista Capital Partners), ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın lider sermayedarına ait 11 milyon 250 adet A Grubu imtiyazlı ve halka kapalı payların devrine ilişkin olarak taraflar arasında bir pay devir sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu işlemin, pay devir sözleşmesinde öngörülen kapanış koşullarının yerine getirilmesine ve başta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli olabilecek izin, onay ve bildirim süreçlerinin tamamlanmasına bağlı olduğu belirtildi.

ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, SPK düzenlemeleri kapsamında faaliyet gösteren halka açık bir girişim sermayesi yatırım ortaklığı konumunda bulunuyor. Bu nedenle pay devri sürecinde sermaye piyasası mevzuatı kapsamında atılacak adımlar ve yapılacak açıklamalar yatırımcılar açısından önem taşıyor.

Danista Capital Partners: Gelişmeler yatırımcılarla paylaşılacak

Danista Capital Partners Yönetici Ortağı Dr. Ali Yürüdü, Pay Devir Sözleşmesi’nin imzalanmasının işlem açısından önemli bir aşama olduğunu ancak sürecin düzenleyici işlemler ve sözleşmedeki kapanış koşullarına bağlı olduğunu belirtti.

Yürüdü, süreç boyunca sermaye piyasası mevzuatına uyum, şeffaflık ve kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda hareket edeceklerini ifade ederek, işleme ilişkin gelişmelerin mevzuat kapsamında kamuoyu ve yatırımcılarla zamanında paylaşılacağını bildirdi.

Danista Capital Partners 300’den fazla projede görev aldı

Bağımsız kurumsal finansman danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Danista Capital Partners; birleşme ve satın almalar, sermaye piyasaları, yapılandırılmış finansman, proje finansmanı ve uluslararası finansman alanlarında şirketlere, yatırımcılara ve finansal kuruluşlara danışmanlık veriyor.

Şirketin açıklamasına göre Danista Capital Partners, 2008 yılından bu yana enerji, sanayi, teknoloji, altyapı, finansal hizmetler, sağlık, tüketim ürünleri ve üretim dahil farklı sektörlerde 300’den fazla projeyi tamamladı. Şirket ayrıca özelleştirme, proje finansmanı, ECA kredileri, halka arz danışmanlığı ve finansal yeniden yapılandırma süreçlerinde de görev aldı.

50’den fazla ülkedeki ağa erişim sağlıyor

Danista Capital Partners aynı zamanda International M&A Partners'ın (IMAP) Türkiye temsilciliğini yürütüyor. Bu iş birliği şirketin 50’den fazla ülkedeki yerel ortaklar üzerinden sınır ötesi birleşme ve satın alma işlemleri ile uluslararası yatırım süreçlerinde hizmet vermesine olanak sağlıyor.

IMAP, 2025 yılında toplam büyüklüğü 16 milyar doları aşan 254 uluslararası işlemde danışmanlık yaptı.

AKA Bank ile Türkiye’de finansman iş birliği

Danista Capital Partners’ın faaliyet alanlarından biri de ihracat kredi kuruluşları üzerinden sağlanan ECA kredileri. Şirket bu alanda Almanya merkezli AKA Bank’ın Türkiye’deki iş ortağı olarak faaliyet gösteriyor.

Danista Capital Partners, bu iş birliği kapsamında Türkiye’deki sanayi şirketlerinin uluslararası finansmana erişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Şirket, uluslararası finans kuruluşları, ihracat kredi kuruluşları, yatırım fonları ve stratejik yatırımcılarla yürütülen finansman ve yatırım süreçlerinde danışmanlık hizmeti veriyor.

Pay devir sürecinde gözler SPK sürecinde

ICU Girişim Sermayesi’nin A Grubu imtiyazlı paylarına ilişkin işlemin bundan sonraki aşamasında düzenleyici süreçler takip edilecek. Sözleşmedeki kapanış şartlarının yerine getirilmesi ve gerekli izinlerin alınmasının ardından pay devrinin tamamlanması mümkün olacak.

Danista Capital Partners, süreçte yaşanacak gelişmelerin yürürlükteki sermaye piyasası mevzuatı doğrultusunda yapılacak kamuyu aydınlatma açıklamalarıyla yatırımcılara duyurulacağını bildirdi.