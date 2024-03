Dedeman, Özbekistan’a üç yeni otelle döndü

Mehmet Hanifi GÜLEL

Dedeman, büyüme stratejisine eklediği yeni iş modelleri, geliştirdiği yeni markaları ve konseptleriyle ‘Herkesin Dedeman’ı olma’ vizyonu ile dünyada ve Türkiye’de farklı kitlelere ulaşma yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda, Özbekistan’da inşaat ve turizm yatırımları ile tanınan Zarafshan Golden Group ile geniş kapsamlı bir iş birliğine adım atan marka, ülkede giderek çeşitlenen üst düzey konaklama beklentilerine 3 markası ile cevap verecek. Özbekistan yatırımı ile büyüme hamlesine ve yeni marka stratejisine önemli bir mihenk taşı ekleyen firma, bu iş birliğinin imzalarını gerçekleştirdiği bir tören ile attı.

Taşkent ve Navoi bölgelerinde, her biri farklı Dedeman markası altında hizmet verecek olan Dedeman Tashkent, Zarafshan Managed By Dedeman ve Rest&More by Dedeman Navoi Uzbekistan için önceki gün Dedeman İstanbul Otel’de imzalar atıldı. İmza törenine Kültür ve Turizm eski bakanı Abdülkadir Ateş, Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Özmestçi, Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Banu Dedeman, Zarafshan Golden Group Yönetim Kurulu Başkanı Ulugbek Fayziyev ve konuklar katıldı.

Yurtdışı otel sayısı 7’ye çıkacak

Bu yıl Kazakistan Almaty ve Azerbaycan Bakü’deki yatırımlarla yurtdışı portföyüne yeni halkalar ekleyen Dedeman, Özbekistan’daki bu yeni atılımına ek olarak imza süreçleri tamamlanan yatırımlarla birlikte Temmuz 2024 itibariyle yurtdışındaki otel sayısını 7’ye çıkaracak. Bugün 9 ana marka ile hizmete açık 29, imzalı 21 ve imza aşamasında 11 olmak üzere toplam 61 otel ve bin 700 çalışanı ile hizmet veren marka, 2025 yılı sonuna kadar hizmet verdiği ülke sayısını 10’a çıkarmayı hedefliyor. Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yer alacak olan Dedeman Tashkent, Temmuz 2024’te kapılarını misafirlere açacak. Tashkent Uluslararası Havaalanı’na, Amir Timur Meydanı ve Piramit Alışveriş Merkezi gibi önemli turistik mekanlara yakınlığıyla öne çıkıyor. Otel; 103 odası ve Dedeman’ın yenilikçi hizmet anlayışı ile iş ve tatil amaçlı konaklamalarda kentteki önemli bir konaklama merkezi olmayı hedefliyor. Navoi’de hizmete açılacak olan Zarafshan Managed By Dedeman, bu yılın mayıs ayında misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Zarafshan Managed By Dedeman, 2 stüdyo daire, 4 süit, 36 çift kişilik, 16 tek kişilik olmak üzere toplam 58 odası, 150 kişilik restoranı ve SPA merkezi ile hizmet verecek. Rest & More By Dedeman Navoi Uzbekistan ise, Zarafshan Nehri’nin kıyısında hizmet verecek. Bu yılın mayıs ayında Dedeman olarak kapılarını açacak olan otel, 60 odası, SPA ve toplantı odası olanakları ile misafirlerini ağırlayacak.

“Bu iş birlikleri Özbekistan’ın yüzünü değiştirecek”

Bugün 3 otel ile başladıklarını, ancak gelecek için daha büyük hedeflerinin olduğunu aktaran Zarafshan Golden Group Yönetim Kurulu Başkanı Ulugbek Fayziyev, Türkiye ile kuracakları bu iş birliklerin Özbekistan’ın da yüzünü değiştireceğini söyledi. Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Özmestçi ise büyüme stratejileri ile ulusal ve uluslararası yolculuklarını hızlandırdıklarını ve gerçekleştirdikleri her yatırımda yenilik ve değişime odaklandıklarını bildirdi. Kültür ve Turizm eski bakanı Abdülkadir Ateş da Dedeman sektöre binlerce turizm profesyoneli yetiştirmiş bir okul olduğunu vurguladı.

2 yılda otel sayısı %70 arttı

İmza töreninde konuşma yapan Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, “Türk otelcilik sektörünün en geniş otel zincirine sahip Dedeman markası olarak, yenilenen iş geliştirme stratejimizle son 2 yılda otel sayımızı yüzde 70 oranında artırmayı ve 2023 yılında yüzde 55 finansal verimlilik elde etmeyi başardık. Büyüme ivmemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Şu an potansiyel projelerimize özel hazırladığımız anlaşmalarımızla markalarımızın bulunduğu her yeri ayrı bir cazibe destinasyonu haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.