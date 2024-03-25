Dijitalleşmeyi odağına alan Yapı Kredi Faktoring 2024’te büyümeye devam edecek

2024 yılında da sağlıklı, dengeli ve istikrarlı büyümemize devam ediyoruz. Türkiye’nin en köklü finansal kuruluşlarından biri olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle, bu dönemde de ülkemiz ekonomisini desteklemeyi ve hep bir adım önde olmayı en büyük önceliğimiz olarak görmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

2023 yılında Yapı Kredi Faktoring olarak dünyanın önde gelen finans ve iş dünyası dergisi Global Banking & Finance Review tarafından yapılan araştırmada bir kez daha “Türkiye’nin En İyi Faktoring Şirketi” seçildiklerine dikkat çeken Çöteli, “İnsan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric tarafından dünyada 20 yılı aşkın süredir yapılan “Kincentric Best Employers 2023” araştırmasında, üçüncü kez “Türkiye’nin En İyi İşyeri” ödülüne layık görüldük.

Tüm bu ödüller, uluslararası alanda başarımızı bir kez daha kanıtlarken bizlere de büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Tüm bunların yanı sıra, ülkemizde bankacılık dışı finans kurumlarının ekonomi ekosistemi içerisindeki payının her geçen gün artığını görüyoruz. Finansal Kurumlar Birliği’nin 2023 verilerine göre faktoring sektörünün işlem hacminin, geçen yıla göre yüzde 103 artarak 819,8 milyar TL’ye yükseldi. Aynı şekilde dünyada da buna benzer bir eğilim var.

Dolayısıyla, hem sektör genelinde hem de şirketimiz için bu büyümenin sürdürülebilirliğini hedefliyoruz. 2024 yılında da aynı şekilde faktoring sektörünün büyümeye devam edeceğini ve kaliteli hizmet anlayışımız ile daha fazla müşteriye ulaşacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca, 2024 yılında daha fazla KOBİ’ye ulaşmayı hedefliyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Dünyanın en güçlü ve güvenilir faktoring kurumları arasındayız: Faktoring, tüm işletmelerin, üreticilerin, yurt içi ve uluslararası ticaret yapanların kullanabileceği bir finansman aracı olarak öne çıkıyor. Ülkemizde de her geçen sene daha fazla firma tarafından, klasik finansman yöntemlerine alternatif olarak görülüyor.

Faktoring sektöründe gerçekleştirilen düzenlemeler ve kurumların tanıtıcı faaliyetleri neticesinde bugün gıdadan turizme, otomotivden kimyaya, tekstilden dayanıklı tüketim ürünlerine kadar çeşitli sektörlerden firmalarımız, faktoringin sunduğu avantajlardan yararlanıyor.

Her geçen gün dünyada da faktoring ile tanışan firma sayısının arttığını görüyoruz. Yapı Kredi Faktoring olarak kurulduğumuz 1999 yılından bu yana, sektörün en köklü şirketlerinden birisiyiz ve dünyanın en güçlü, güvenilir faktoring kurumları arasında yer alıyoruz. Sektörün en köklü şirketlerinden biri olmanın sorumluluğuyla hizmet kalitemizi her geçen gün daha ileriye taşıyor ve faktoringin ülkemizde bilinirliğini artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Dijitalleşme iş yapış şekillerini değiştiriyor: Dijitalleşme, her alanda olduğu gibi faktoring sektöründe de iş yapış şekillerini değiştiriyor. Müşterilerimizin ticari işlemlerine hız ve kolaylık katmak adına dijital çözümler sunmak ana odağımızda yer alıyor. Bu nedenle, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak hizmet anlayışımızı sürekli güncelliyoruz.

Bu doğrultuda da KOLAYÇEK uygulamamızla birlikte dijital dünyanın avantajlarını müşterilerimizle buluşturduk. Faturalı çeklerin anında nakde dönüştürülebildiği Yapı Kredi Faktoring KOLAYÇEK mobil uygulamamızı hem mevcut hem de yeni müşterilerimiz için tüm Türkiye’de hayata geçirdik.

Bu sayede daha önce hiç faktoring ile tanışmamış olan firmalar, bize kolayca başvurabiliyor. Ayrıca müşterilerimiz faturalı alacakları ile ilgili taleplerini mobil uygulamamız ve web sitemizden bizlere kolayca iletebiliyor. Dijital dünyanın avantajlarını müşterilerimizle buluşturarak hizmet kalitemizi ve müşteri memnuniyetimizi bir adım önde tutuyoruz. Önümüzdeki günlerde de yenilikçi dijital çözümlerimizi daha fazla müşteriyle buluşturmayı hedefliyoruz.

Müşterilerin değişen ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyoruz: Yapı Kredi Faktoring olarak, kalıcı ve sağlıklı büyüme için tüm segmentlerde tabana yayılmış bir müşteri portföyüne sahip olmayı önemsiyoruz. Türkiye’nin en büyük kurumsal firmalarına hizmet verirken; küçük ve orta ölçekli işletmelere de hizmetlerimizi sunuyoruz.

Her sene daha fazla KOBİ’ye ulaşmaya çalışıyor, onların değişen ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunarak iş hacimlerini artırmalarına destek oluyoruz. Ayrıca, faktoringin sağladığı avantajları KOBİ’lere tanıtarak sektörümüzün bilinirliğine ve kullanım alanlarının yaygınlaşmasına katkı sağlıyoruz.

KOBİ’lerin, faktoring sektöründeki segmentasyona adet bazında bakıldığında, portföyün yaklaşık yüzde 95’ini oluşturduğunu görüyoruz. Her yıl daha fazla KOBİ’ye ulaşmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Esnek ve hızlı hareket imkaın sunmak en önemli avantajlarımız: Yapı Kredi Faktoring olarak, kısa vadeli ticaret finansmanında; firmaların ihtiyaçlarına etkili çözümler üretebilmek, esnek ve hızlı hareket imkânı sunmak en önemli avantajlarımız. Buradan yola çıkarak pazarı ve müşteri ihtiyaçlarını çok yakından takip edebiliyoruz.

Mevcut müşterilerimizde işlem çeşitliliği ile hacmin artırılması, aday müşteriler için ise faktoringin tanıtımının ve kullanımının yaygınlaştırılması ile işlem hacminin artırılması en önemli stratejilerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca, ihracat faktoringi başta olmak üzere tedarikçi finansmanı, yurt içi alacaklar için alacak garantisi, ithalat faktoring ürünlerimiz ve tahsilat hizmetlerimizle de müşterilerimizi desteklemeye devam ediyoruz.

2024’te ülke ekonomisine katkı vermeye devam edeceğiz: Yeni dönemde Yapı Kredi Faktoring olarak, en temel hedefimiz olan faktoringin kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. 2024 yılında da güçlü insan kaynağı, teknolojik altyapımız ve kaliteli hizmet anlayışımızla öne çıkmayı hedefliyoruz.

Müşteri memnuniyeti ve ürün çeşitliliğimizi şubelerimizde müşterilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz sene Trakya şubemiz açmıştık. 2024 yılında da yeni şubelerimizin açılması yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yapı Kredi Faktoring olarak her koşulda reel sektörü desteklemeye ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğiz.

Dijital çözümler ana odağımızda yer alıyor: Dijitalleşme ile başlayan süreçte, müşterilerin kesintisiz ve kısa sürede hizmet alması genel olarak sektörün de hedefleri arasında olacak diye düşünüyoruz. Yapı Kredi Faktoring olarak müşterilerimizin ticari işlemlerine hız ve kolaylık katmak adına dijital çözümler ana odağımızda yer alıyor. Kullanıcı dostu bir ara yüzle tasarlanan yeni web sitemize, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ve onlara hız kazandıracak yeni fonksiyonlar eklemeye devam edeceğiz.