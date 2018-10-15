Eğitim ve danışmanlık platformu MASTERCAMP hayata geçti

15 Ekim 2018

Kariyer Danışmanı/Yazar Zuhal Gürçimen’in 20 yıllık profesyonel iş yaşamında edindiği deneyimler ışığında oluşturduğu ve eylül ayında hayata geçen eğitim ve danışmanlık platformu MASTERCAMP, bireylerin profesyonel yetkinliklerini, güncel ve hayata geçirilebilen özgün yöntemlerle ileriye taşıyor. Platformda yer alan eğitim programları, ikinci kariyerini hayata geçirmek isteğindeki profesyonellerin de yolculuğunu kısa ve etkili hale getirmeyi amaçlıyor.

“Odaklan, öğren, tasarla, öğret, geri bildirim al” anlayışıyla yola çıkan eğitim ve danışmanlık platformu MASTERCAMP, kurum çalışanlarına ve bireylere yönelik eğitimler içeriyor. Eğitim programları arasında mevcut ve yeni kariyer analizi, yönetim danışmanlığı, liderlik programları, hitabet ve iletişim gibi başlıkların yanı sıra iş hayatında “storytelling (hikaye anlatıcılığı)” ile sunum becerileri yer alıyor.

MASTERCAMP’in akademik altyapısını, güçlü profesyonel deneyimle birleştirmiş ve eğitim içeriğini de bu süzgeçten geçirerek özgün şekilde geliştirmiş “usta” bir eğitmen ekibi oluşturuyor. Eğitim programlarında Prof Dr.Sinan Canan, Prof Dr. Uğur Batı, Gazeteci ve Televizyoncu Deniz Bayramoğlu, Söz Yazarı ve İletişim Danışmanı Sibel Algan, Yazar/ Kariyer Danışmanı Zuhal Gürçimen, Eczacıbaşı Holding Tüketim Ürünleri Grup Başkanı Hakan Uyanık, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO Burcu Kösem, Fortune 2018 En Etkin CHRO ödülü sahibi Yasemin Merih Alparslan, Stilist Bener Hamamcı, Profesyonel İş İnsanı ve Akademisyen Yard Doç Dr. Murat Bolelli, Türkiyenin ilk Profesyonel Koçlarından Figen Küçükkoner Kırca, Eğitmen ve Danışman Hasan Gümen gibi pek çok deneyimli isim yer alıyor.

İlk eğitim programına 27 Ekim 2018’de start verecek MASTERCAMP’de aşağıdaki başlıklar yer alıyor:

• İkinci kariyer ve yeni bir hayat için; bildiğini tasarlamak ve anlatmakla ilgili özel dizayn edilmiş dersler,

• Bireysel koçluğun danışmanlıktaki etkileri

• Hitabet sanatı

• Bireysel imaj stil

• Beynin çalışma prensipleri

• İkna ve karar verme

• Liderlik, marka olmanın incelikleri, koçluk dersleri

• Şirketlerde İnsan Kaynakları’nın kalbini kazanmak

• Münakaşa etmeden münazara ve müzakere nasıl yapılır?

• Dijital dünya artık bireysel markalaşmanın olmazsa olmazı mı?