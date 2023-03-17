Elite Naturel 2022 yılı net karını yüzde 233 artırdı

Tohumdan son yuduma kadar her aşaması sertifikalı organik ürünlerini 4 kıtada 23 ülkeyle buluşturan Elite Naturel, 2022 yılına ilişkin finansal raporunu açıkladı. Şirket, müşteri taleplerindeki artış ve artan döviz kurlarının da etkisiyle 2022 yılında 581,4 milyon TL ciroya ulaştı. Net dönem karını ise %233 oranında artırarak 126,6 milyon TL net kar ile tamamladı.

2022 yılı sonuçlarını değerlendiren Elite Naturel İcra Kurulu Başkanı Çağrı Eşmekaya, "2022 yılının beklentilerimizin üzerinde kapattık ve 2023 yılı hedeflerimizi revize ettik. 2030 yılında 860 milyar dolar seviyesine çıkması öngörülen bir pazara hitap ediyoruz. Elite Naturel olarak organik tarımı ve buna bağlı olarak gelişen organik ürünlerin insanlığa ve çevreye faydasını global ölçekte yaymayı hedefliyoruz. Artan talep doğrultusunda meyve işleme kapasitemizi yüzde 50 oranında artırarak üretim hacmimizi büyüteceğiz. Buna bağlı olarak yüzde 20 ek istihdam sağlamaya planlıyoruz. Plantasyon yatırımlarımız kapsamında toplam 4 bin dönüm alanda 920 bin adet organik meyve fidanı yetiştirmeyi planlıyoruz. Kısa süre önce faal hale getirdiğimiz Almanya merkezli Elite Naturel GmbH şirketimiz ile de Avrupa Birliği ve İskandinav pazarında büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.